Jonas Fritsch kritisiert AfD

Der parteilose Bewerber für ein Direktmandat im Bundestag, Jonas Fritsch, kritisiert die von AfD-Bewerberin Ruth Rickersfeld im Interview mit unserer Zeitung gemachten Aussagen scharf: „Die Aussagen von Frau Rickersfeld gehen absolut gar nicht. Musliminnen und Muslimen generell die schwierigste Integrationsfähigkeit vorzuwerfen, halte ich für Verhetzung. Zum einen gehört der Islam auch zu Deutschland und Menschen aufgrund ihrer Religion andere Wertevorstellungen zu unterstellen, kann ich nicht hinnehmen“, schreibt Fritsch in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwer integrierbare Weltanschauungen und Werte habe viel mehr Rickersfeld und ihre Partei laut Fritsch, der selbst keiner Religion angehört. Diffamierend empfand Fritsch auch die getätigten Aussagen zum Thema Familienbild. „Eine Familie hat nichts mit dem Geschlecht der Eltern zu tun. Hier einen Unterschied zu machen, halte ich für diskriminierend und engstirnig.“

Persönlich angegriffen fühlte sich Fritsch zudem bei der für ihn herablassenden Bemerkung bezüglich seiner Generation und deren Mühen, gegen die Klimaerwärmung anzugehen. „Die Generation der Freitagshüpfer, wie Rickersfeld uns nennt, hat schon viel erreicht. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung und eine existenzielle Frage und darauf machen viele junge Menschen aufmerksam. Und ja, die Generationen davor hat uns mit zu langer Untätigkeit in diese schwierige Position gebracht, in der jetzt viel in wenig Zeit passieren muss.“ Es bringe nichts, jetzt Generationenkonflikte zu schüren, alle müssten gemeinsam etwas tun, so Fritsch. zg