Jonas Fritsch spricht mit Schwetzinger Gastronom

Schwetzingen. Der parteilose Bewerber für das Direktmandat im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen, Jonas Fritsch, kommt selbst gerne mit seinen Freunden an den Schlossplatz in Schwetzingen, um gemeinsam etwas zu trinken und einfach eine gute Zeit zu haben. Um im Vorfeld der Wahl einen besseren Eindruck von lokalen Problemen zu bekommen, besucht er auch lokale Unternehmen und Vereine, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Der 23-Jährige traf daher den Inhaber des Cafés Walzwerk am Schlossplatz, Ali Ghawami. Der Gastronom erzählte dem Hockenheimer unter anderem, dass die Lockdown-Zeit im vergangen und Frühjahr dieses Jahrs einiges durcheinandergewirbelt hat. So war zum Beispiel geplant, in der Adventszeit wieder eine Eisbahn im Außenbereich aufzubauen, welche in letzter Sekunde storniert werden konnte. Abgesehen von den entgangenen Umsätzen merkte Ghawami an, dass es vor allem für die vielen jungen Mitarbeiter, meist Studenten, keine wirklichen Hilfen gab und er bereits befürchtete, seine Mitarbeiter zu verlieren, weil sie sich in anderen Branchen nach einem neuen Job umschauten. Auch deshalb entschloss man sich im Walzwerk, Bestellungen auszuliefern und so die Belegschaft zumindest etwas zu beschäftigen. Fritsch, der sich neben Digitalisierung vor allem für den Klimaschutz einsetzten möchte, war erfreut, dass hier vor allem auf das Verkehrsmittel Rad gesetzt wurde und Ghawami erzählte, dass mit der Zeit sogar immer mehr Nachfrage entstand, sodass der Umkreis immer größer wurde.

Mit dem Rad Essen ausgefahren

© Jonas Fritsch

Auf Nachhaltigkeit setzt das Walzwerk aber auch in anderer Hinsicht. Dort gibt es nämlich keine herkömmlichen To-go-Becher, die vor allem die Mülltonnen am Schlossplatz überquellen lassen, hier vertraut man auf das Konzept Pfand. Durch eine Art Franchise-Vertrag, nutzt das Walzwerk die Becher eines Anbieters, die 100 Prozent recycelbar und spülmaschinenfest sind. Kunden zahlen eine geringe Pfandgebühr, welche man bei Rückgabe des Bechers im Walzwerk oder einem anderen teilnehmenden Restaurant wiedererstattet bekommt.

„Das ist eine echt großartige Sache, wenn immer mehr Cafés und Restaurants teilnehmen, wird die Hürde des Zurückbringens auch immer kleiner. Es muss eben nur der Anfang endlich mal gemacht werden. Das gilt für die Umweltpolitik aber eigentlich generell“, merkte Fritsch an.

Lobende Worte fand der Kandidat auch mit Blick auf die Speisekarte. Da er sich selbst vegan ernährt, bleibt oftmals nur der Beilagensalat mit Essig und Öl, schilderte der in Schwetzingen geborene Student. Ghawami versicherte, dass egal ob vegetarisch oder vegan, man für jede Ernährungsform in der Küche etwas zaubern könne. Zum Abschluss bedankte sich der angehende Politiker und versicherte, dass er wieder vorbeikomme – dann aber als Gast. zg