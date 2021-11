Jüdische Geschichte in Schwetzingen

Das nationale Gedenken an 1700 Jahre Juden in Deutschland, aber auch der zunehmende Antisemitismus sind für den Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Anlass, zurückzublicken auf jüdisches Leben und Leiden in Schwetzingen.

Ein Rundgang soll zu Orten jüdischer Geschichte in Schwetzingen führen und an diejenigen erinnern, die einst zur Gemeinschaft gehörten, dann aber vertrieben oder ermordet wurden. Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. November, um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist das Mahnmal in der Zeyherstraße beim Zugang zum Amtsgericht. Alle Interessierten sind willkommen. Die Führung übernimmt Stadtrat Dr. Michael Rittmann, Mitautor der Geschichte der Schwetzinger Juden „Sie gehörten zu uns“. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. zg