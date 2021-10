Jugend in den Fokus rücken

Großen Zuspruch fand das monatliche Treffen der SPD AG 60 plus, was sicherlich auf das Abschneiden der Partei bei der zurückliegenden Bundestagswahl zurückzuführen war. Mit einem großen roten Blumenstrauß wurde Neza Yildirim als Kandidatin im Wahlkreis Schwetzingen gedankt, da sie ein hervorragendes Ergebnis erzielt habe, so die Sozialdemokraten. Die Arbeitsgemeinschaftssprecher Dr. Walter Manske und Horst Ueltzhöffer ließen die Wahlkampfaktivitäten noch einmal Revue passieren und hofften auf eine baldige funktionsfähige Ampel-regierung unter Führung der SPD.

Wahlanalysen hätten deutlich gemacht, dass die Partei in besonderem Maße auch Stimmen anderer Parteien für sich hatte gewinnen können. „Auch das Wahlverhalten jüngerer Wähler hat zu dem vorliegenden Gesamtergebnis beigetragen“, so die einhellige Meinung der SPD-Senioren, die betonten, dass es das kommunale Ziel sein müsse, sich vermehrt um die Bedürfnisse der Jugend zu kümmern. Eine bessere Umweltpolitik gehöre sicher dazu, doch ebenso wichtig seien gute Schulausbildung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Kindergartenplätze benötigt

So wurde übergeleitet zur aktuellen Wohn- und Ausbildungssituation vor Ort. In Schwetzingen fehlen nach Meinung der Sozialdemokraten weiterhin ausreichende Kindergartenplätze mit Ganztagsbetreuung und bezahlbarer Wohnraum. „Die Bemühungen der Stadt bei der Planung von Kindergartenplätzen reicht bisher nicht aus und der Bedarf Plätzen ist nicht gedeckt“, berichtete eine AG-Teilnehmerin aus eigener Erfahrung aufgrund vergeblicher Bemühungen um einen Kindergartenplatz für ihren Enkel.

Horst Ueltzhöffer lud abschließend direkt zum nächsten Termin am 3. November ein. zg

