Jugendarbeit plant weiter zahlreiche Aktionen zum "Jahr der Jugend"

Das Team der Jugendarbeit in Schwetzingen will den Jugendlichen im europäischen „Jahr der Jugend“ etwas zurückgeben und auf lokaler Ebene Aktionen ermöglichen – auf das gesamte Jahr verteilt. Jugendreferentin Andrea Kroll erklärte gemeinsam mit vier Jugendlichen des Jugendbeirates bei einem Pressegespräch im Jugendzentrum „Go In“ was geplant ist. Bereits bis in den September stehen verschiedene Aktionen im Kalender.

Vor einigen Wochen bastelten die Jugendlichen Magnete, Teelichter und Friedenstauben, die sie Anfang April auf dem Wochenmarkt verkauften. Das Geld soll der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar gespendet werden, mit dem Hinweis, dass das Geld für Jugendliche genutzt werden soll. „Die Menschen dort wissen am besten, was wo gebraucht wird“, erklärte Kroll die Entscheidung.

Da es für den Jugendbeirat und das Jugendzentrum in den vergangenen Jahren Corona-bedingt schwer war, Werbung direkt in Schulen zu machen, haben sich die Beteiligten diesmal etwas anderes überlegt. Sie haben einen Werbefilm gedreht, verraten die Mitglieder des Jugendbeirats. „Wir wollten zeigen, was wir machen, dass jeder eintreten kann, der Interesse hat“, erklärt Jana Schäfer, dass es keine Vorgaben, wie zum Beispiel die Wahlen zu einem Jugendgemeinderat, gebe. Die Prämisse sei einfach: „Wer mitmachen will, kann mitmachen.“ Und um Erfahrungen in der Jugendarbeit und der Politik zu sammeln, begleiteten die jungen Erwachsenen Andrea Kroll in die Gemeinderatssitzung, in der sie den Jahresbericht vorstellte.

Stolz berichten die Jugendlichen von einem Projekt im Hirschacker. Die Grünfläche an der Grundschule wollen die Mädchen und Jungen schön gestalten, es zugänglich machen für die Bürger. „Wir wollen ein paar Bänke aufstellen, dass man sich dort auch aufhalten kann“, beschreibt Andy Lin und Kroll ergänzt, dass auch Stadtgärtner Bernd Kolb mit ins Boot geholt wurde. Im Frühjahr 2023 soll das Projekt angepackt werden.

Workshops und Ernährung

Im April gab es außerdem die Aktion „Finde das goldene Osterei“. Noch diesen Freitag, 29. April, gibt es die Möglichkeit, ein goldenes Ei an beliebten Schwetzinger Jugendplätzen zu finden, das dort zuvor versteckt wurde. Wer es findet, erhält eine Belohnung. Die Aktion startet um 18 Uhr.

Im Mai werde sich alles um das Thema Geld drehen. „Wir wollen den Jugendlichen ein niederschwelliges Angebot machen und ihnen unter anderem mehr über Inflation erklären“, sagt Kroll, die dafür Professor Dr. Hartmut Walz von der Hochschule Ludwigshafen eingeladen hat. Auch, dass alles teurer werde, werde thematisiert genauso wie die Frage, wie man sinnvoll Geld anlegen kann. Im Juni stehe der Sport im Mittelpunkt. Bei Workshops soll den Jugendlichen ein Einblick in Sportarten gegeben werden, die nicht immer im Fokus stehen. Dazu gehören zum Beispiel Kickboxen, Inline-Hockey, Basketball, Football oder Klettern. Auch die Ernährung soll dabei thematisiert werden.

Outdoor-Aktivitäten stehen im Sommermonat Juli auf dem Programm. Ein Straßenmalkreide-Kurs wird es geben, ebenso wie eine Schools-out-Party. „Da hoffen wir, dass eine Kooperation mit dem Bellamar klappt und die Jugendlichen am letzten Schultag dann direkt ins Schwimmbad gehen können“, sagt Kroll. Im Anschluss wird es im August das Sommer-Spezial geben, damit die Jugendlichen in den Ferien Angebote haben, die sie wahrnehmen können. Im September werde die Jugendarbeit im Zusammenhang mit der Interkulturellen Woche eine Party in Kooperation mit der evangelischen Kirche organisieren.

