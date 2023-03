Jugendliche vor Einstieg in Beruf

„Die Beschäftigungszahlen und die offenen Stellen zeigen uns, dass der Arbeitsmarkt weiterhin in vielen Bereichen Fachkräfte braucht“, sagt Janine Stieler, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Heidelberg.

Im Agenturbezirk Schwetzingen hat sich die Arbeitslosigkeit von Februar auf März um fünf auf 2605 Personen verringert. Das waren 165 Arbeitslose mehr im Vergleich zum Vorjahr vor einem Jahr. Dabei meldeten sich 568 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 56 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 578 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 44). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1775 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 219 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1688 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 170).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um vier auf 584 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 61 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im März 62 neue Arbeitsstellen, 33 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 210 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 80.

Schüler vor dem Abschluss

„Für viele Schülerinnen und Schüler steht in nächster Zeit der Schulabschluss an und damit der Einstieg ins Berufsleben. Ich empfehle allen Jugendlichen mit unserer Berufsberatung ins Gespräch zu kommen. Die Berufsberatung begleitet sie auf dem Weg zu einer Ausbildung. Der beste Weg, um sich auszuprobieren und den Beruf zu finden, der zu einem passt, sind aber nach wie vor Praktika“, wird Stieler in einer Pressemitteilung zitiert. Dafür bietet sich die Praktikumswoche Heidelberg und Rhein-Neckar ab dem 30. Mai an. Dabei können sich Interessierte über die Online-Plattform www.praktikumswoche.de anmelden und in fünf Tagen fünf Berufe kennenlernen. vas

Info: Praktikumswoche Heidelberg und Rhein-Neckar über www.praktikumswoche.de