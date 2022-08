Jugendlicher flüchtet in Altrip auf E-Scooter vor Polizei

Altrip. Ein Jugendlicher ist am Samstag in Altrip auf seinem E-Scooter vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fiel den Beamten auf, dass an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete er mit dem Roller in das nahegelegene Campinggebiet. Die Beamten trafen den 15-Jährigen dort an und fanden auch den Roller. Da der Jugendliche keine Unterlagen zu dem E-Scooter vorweisen konnte, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher, um es auf seine Zulässigkeit im Straßenverkehr zu untersuchen. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

