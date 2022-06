Jugendsinfonieorchester spielt

Das Jugendsinfonieorchester Stuttgart wird am Samstag, 9. Juli, ab 20 Uhr, im altehrwürdigen Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses auftreten. Dann nämlich findet nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause wieder das Benefizkonzert des Lions Club Schwetzingen und der Mozartgesellschaft Schwetzingen statt.

Unter der Leitung von Dirigent Alexander Adiarte werden die Nachwuchsmusiker sowie Samuel Liebhäuser (Solo-Trompete) Werke von Antonin Dvorak, Aram Khatschaturjan und Valdimie Peski spielen. Adiarte wurde im März 2022 zum Präsidenten des Landesverbandes Baden-Württemberg Liebhaberorchester gewählt. Das ist der größte Verband regionaler Orchester in Deutschland. Adiarte wurde in Minneapolis geboren. Er studierte an der weltberühmten Yale-Universität Musikwissenschaften und Violine. Sein Diplom im Dirigieren erhielt er in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“. Seit 2007 ist der Geiger und Dirigent auch Orchesterleiter der Stuttgarter Musikschule, wo er eng mit den Stuttgarter Philharmonikern und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn arbeitet.

Das Benefizkonzert in Schwetzingen musste wegen der Pandemie aussetzen. Der Lions Club und die Mozartgesellschaft Schwetzingen bieten bei dieser musikalischen Veranstaltung jungen Musikern immer wieder eine Bühne. Der Erlös dieses Abends kommt lokalen und regionalen Organisationen zugute.

Karten gibt es im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung, allen regionalen Vorverkaufsstellen sowie unter www.ticketonline.de. zg