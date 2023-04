Junge Generation mobilisieren

Mitglieder der Jungen Union (JU) kamen aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis in Schwetzingen zusammen, um bei der Kreisjahreshauptversammlung einen neuen Kreisvorstand zu wählen: Es wurde der bisherige kommissarische Vorsitzende Lance Neidig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser dankte zunächst seinem Vorgänger Florian Hummel für dessen Engagement. Hummel hatte nach seiner Wahl zum Landesvorsitzenden der JU Baden-Württemberg im November 2021 das Amt niedergelegt. „Mit Florian Hummel als Landesvorsitzenden und Anna Köhler als stellvertretende Bundesvorsitzende sind wir herausragend in den übergeordneten Verbänden vertreten. Mit Dr. Bastian Schneider haben wir sogar eine Stimme im CDU-Bundesvorstand.“ Neidig berichtete auch über die Arbeit in der vergangenen Amtsperiode mit zahlreichen inhaltlichen Veranstaltungen zu verschiedenen Themen sowie über die geselligen Aktivitäten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vorstand Kreisvorsitzender: Lance Neidig; Stellvertreter: Kim Oppelt, Sebastian Kühn und Janick Zeier. Finanzreferentin: Sandra Wilhelm; Kreisgeschäftsführer: Johannes Damm; Pressesprecher: Yan Bréhéret; Schriftführer: Xaver Kohlbrenner; Internetreferent: Samuel Seeger; Mitgliedsbeauftragter: Justin Geschwill. Beisitzer: Lena Albrecht, Paul Busley, Sascha Dobelmann, Kevin Ehrhard, Sophian Habel, Lukas Halter, Anastasia Moor, Robin Sattler, Philip Schnabel und Joachim Weschbach. zg

„Der Klimaschutz, die Bewahrung der Schöpfung, ist zweifelsohne eine der drängendsten Herausforderungen. Als JU beschäftigen wir uns jedoch im Gegensatz zu anderen politischen Gruppierungen nicht ausschließlich mit diesem Thema, sondern auch mit weiteren wichtigen Themen, die die junge Generation betreffen, wie beispielsweise der Bildung, einer generationengerechten Finanzpolitik oder einem nachhaltigen Rentensystem“, so Neidig.

Der Bundestagsabgeordnete Alexander Föhr ging insbesondere auf die geplante Krankenhausreform der Ampelkoalition ein. In einigen Gebieten des Rhein-Neckar-Kreises drohe hierdurch ein Kahlschlag in der Gesundheitsversorgung. Klinikstandorte wie Sinsheim, Schwetzingen und Weinheim seien in der Existenz bedroht und könnten künftig schließen. Die Reform dürfe in dieser Form keinesfalls umgesetzt werden.

Das Wahlrecht und seine Tücken

Sein Bundestagskollege Moritz Oppelt aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar, der selbst noch Mitglied der JU Rhein-Neckar ist, ging auf die gerade beschlossene Reform des Bundestagswahlrechts ein. Es sei Konsens, dass die Zahl der Abgeordneten begrenzt werden müsse, aber es könne nicht sein, dass Kandidaten, die das Direktmandat in einem Wahlkreis gewonnen haben, nicht mehr in den Bundestag einziehen oder ganze Wahlkreise durch keinen Abgeordneten mehr im Bundestag vertreten seien. Es sei ein schwerer Fehler der Ampelkoalition gewesen, die Wahlrechtsreform zur Bundestagswahl mit einfacher Regierungsmehrheit beschlossen zu haben. Dies sei ein Bruch mit demokratischen Gepflogenheiten und könne der Demokratie langfristig schaden. Des Weiteren äußerte Oppelt, der selbst Jurist ist, verfassungsrechtliche Bedenken. Daher werde die Unionsfraktion eine abstrakte Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Wahlrechtsreform anstrengen.

Der Neulußheimer Landtagsabgeordnete Andreas Sturm dankte den JU-Mitgliedern für ihr Engagement und ermutigte, bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr für den Gemeinderat zu kandidieren. „In den Städten und Gemeinden wird Politik konkret. Hier kann man unmittelbar gestalten und über die Zukunft der eigenen Stadt oder Gemeinde mitentscheiden. Wir brauchen hier viele JUler als Stimme für die junge Generation“, so Sturm, der jugendpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg ist.

In seinem Schlusswort bedankte sich Neidig für das Vertrauen und freute sich auf die künftige Arbeit. „Wir haben als JU Rhein-Neckar viel vor in den nächsten Monaten. Wir wollen vor allem wieder viele JU-Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl gewinnen und eine starke Stimme für die Anliegen der jungen Generation im Rhein-Neckar-Kreis sein“, so Neidig abschließend. zg