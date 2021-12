Junger Mann in Mannheimer Innenstadt angegriffen und schwer verletzt

Mannheim. Ein 20-Jähriger ist am späten Donnerstagabend von drei bislang unbekannten Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in der Mannheimer Otto-Selz-Straße in der Nähe des Schlosses gegen 23 Uhr auf einen Streit zwischen den drei Männern und einer Frau aufmerksam. Beim Versuch, den Streit zu schlichten, wurde er von den Männern angegriffen, geschlagen und getreten.

Anschließend, nachdem sich die Täter sowie die Frau entfernt hatten, fuhr der Verletzte mit einem Taxi zu Angehörigen, die ärztliche Hilfe anforderten. Mit Verdacht auf einen Kieferbruch wurde der 20-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er operiert werden.

Beschreibungen der Täter sowie der jungen Frau liegen bisher noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.