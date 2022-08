Jusos wollen junge, dynamische, politische Gemeinschaft sein

Kreis. Zu einer Klausurtagung trafen sich die Jusos Rhein-Neckar. Da wurde über die strategische Ausrichtung der politischen Arbeit sowie über die derzeit wichtigen politischen Themen gesprochen. Beim ganztägigen Treffen in der SPD-Geschäftsstelle in Schwetzingen entwickelte das 15-köpfige Vorstandsteam ein neues Selbstbild, Visionen und Missionen, um Leitlinien für die zukünftige Arbeit als größter Kreisverband innerhalb der SPD Baden-Württemberg zu definieren.

Die Jusos Rhein-Neckar wollen demnach „eine junge und dynamische politische Gemeinschaft sein, in der sich jedes Mitglied wohlfühlt. Weiterhin sehen sich die Jusos als Verantwortungsträger in kommunalen Gremien, um das Leben – insbesondere der Jugend – in unserer Region zu verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, wollen die Jusos stets Ansprechpartner für junge Menschen sein und jederzeit ein offenes Ohr haben, die Vernetzung über Parteigrenzen hinweg stärken, um für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen und mit allen relevanten Akteuren der Zivilgesellschaft ins Gespräch zu kommen.“

Soziale- und Klimagerechtigkeit

Neben strategischen Zielen kam die inhaltliche Arbeit nicht zu kurz. Den Zielen soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit und Antifaschismus folgend, diskutierte der Vorstand unter der Leitung der beiden Vorsitzenden Pascal Wasow und Xenia Rösch über wichtige inhaltliche Impulse für die kommenden Monate. So wurde ausgehend von der Jugendbefragung in Plankstadt über die Stärkung der Rechte und die Finanzierung von Jugendgemeinderäten in Baden-Württemberg diskutiert und ein entsprechender Antrag für die Landesgremien vorbereitet. Weiterhin planen die Jusos die inhaltliche Arbeit zur Schaffung von Bildungsgerechtigkeit und inklusiver Bildung zu intensivieren, sowie die Rechenschaftspflicht bei Polizeigewalt zu verschärfen.

Wichtige Impulse zur laut Jusos „klimapolitischen Bankrotterklärung der jetzigen Landesregierung“ wurden ebenfalls gesetzt. So schaffe es die Landesregierung nicht mal im Ansatz den Abschied von alten Öl- und Gasheizungen einzuleiten. Der Heizungsaustausch komme im Land noch langsamer voran als im Bund: „Baden-Württemberg, das bereits im Jahr 2040 und damit fünf Jahre früher als der Bund klimaneutral sein möchte, verfolgt bei der Einsparung von Treibhausgasen bis 2030 dasselbe Ziel wie der Bund, hinkt diesem aber hinterher. Während der Bund bereits 40 Prozent weniger CO2 verbraucht als 1990, kann das selbsternannte Klimaschutzland aktuell nur 26 Prozent Einsparung vorweisen“, kritisiert Juso-Vorsitzender Pascal Wasow: „Um eine Einsparung von 65 Prozent in acht Jahren bis 2030 zu erreichen, müsste das Land jetzt ein rekordverdächtiges Spitzentempo einschlagen.“

Trotz grünem Umweltminister habe es das Land nicht geschafft, Ziele für die jeweiligen Sektoren vorzulegen. Für das Frühjahr 2022 sei dies angekündigt gewesen. „Das Frühjahr ist rum – von der Aktualisierung der Gesetze ist nichts zu hören“, meint Co-Vorsitzende Xenia Rösch. Um hier weiter Druck auszuüben, planen die Jusos Aktionsformate, Anträge und Diskussionsrunden zur Erreichung der Klimaziele anhand konkreter Maßnahmen hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft. zg