Justizministerin Gentges hält Expressverfahren gegen Demonstranten für möglich

Stuttgart. Straftaten bei den anhaltenden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen könnten nach Ansicht der baden-württembergischen Justizministerin Marion Gentges auch durch beschleunigte Verfahren abgeurteilt werden. "Das ist durchaus etwas, was wir im Blick haben, und ich könnte mir vorstellen, dass man das häufiger macht", sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf die Versammlungen, auf denen seit mehreren Wochen Tausende Menschen gegen Einschränkungen wie Kontaktbeschränkungen und Impfpflicht demonstrieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium seien zum Beispiel bereits im Vorfeld der Mannheimer Proteste in Kontakt darüber gewesen, dass beschleunigte Verfahren genutzt werden sollten, wo dies sinnvoll erscheine. Das Missachten der Maskenpflicht und der Abstandsregeln sowie die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung gehörten als Ordnungswidrigkeiten aber nicht dazu.

Außerdem sei geplant, das Projekt der Expressurteile - also der Urteile möglichst am selben oder teils am nächsten Tag - auszuweiten, sagte Gentges am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Werde der Haushaltsentwurf des Ministeriums an diesem Mittwoch genehmigt, würden beschleunigte Verfahren unabhängig von der Pandemie an vier weiteren Orten angeboten. Dort sollten je eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft und eine weiteren beim zuständigen Amtsgericht eingerichtet werden, sagte die Ministerin. Bislang ist dies nur in Mannheim, Freiburg und Stuttgart der Fall.