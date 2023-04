Känguru und Klimawandel: Blinklichter Theater in Schwetzingen

Schwetzingen. Das Blinklichter Theater spielt am Montag, 8. Mai, um 15 Uhr das Stück: „Das kleine Känguru und der Angsthase“ nach dem Buch des Sams-Erfinders Paul Maar für Kinder ab vier Jahren in der Stadtbibliothek Schwetzingen. Der Eintritt ist frei. Um jedoch ausreichend Plätze zur Verfügung zu haben, gibt es Karten in der Bibliothek.

In dem Theaterstück geht es um die Themen Mut und Selbstvertrauen. Die neue Inszenierung baut zudem die Problematik Klimawandel mit ein: Das kleine Känguru will seine Mama mit einem Geburtstagskuchen überraschen, mit Waldhimbeeren obendrauf. Aber Waldhimbeeren muss man erst mal finden und das ist gar nicht einfach. Auch nicht, wenn die kleine Springmaus, der Angsthase und die Schlabberschlange beim Suchen helfen.

Gespielt mit herrlich sympathischen Stofftieren, mit kunstvollen Schattenfiguren und garniert mit vielen Liedern zum Mitsingen.