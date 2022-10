Kalender auf die alte Art

Elektronik, Internet und Künstliche Intelligenz gehören zu den Entwicklungen, die unser Leben erleichtern und Fortschritte sichern sollen. Damit greifen sie immer mehr in unsere gewohnten Abläufe. Wenn Max Spielmann und sein Brauhaus-Geschäftsführer Nürnberger nun für den grünen Baum den Serviceroboter Bella zur Probe anstellen, ist das sicher auch ein Spaß für die Gäste. Hauptsächlich aber eine Unterstützung für das durch fehlende Kollegen oft überlastete „menschliche“ Servicepersonal.

Ich bin mal gespannt, wie uns Bella überrascht. Zur Erleichterung tragen auch die diversen Synchronisationen in unseren elektronischen Geräten bei. Es ist schon praktisch, wenn dadurch Termine und unterschiedliche Kalender im Büro oder in der Familie gleichartig zusammengeführt werden. Allerdings ist man auch hier vor Überraschungen nicht sicher.

So wie wohl schon jeder einmal im Nachhinein völlig unsinnige Mitteilungen über Whatsapp und Co. versendet hat, weil die automatische Vervollständigung aus dem gemeinten Text etwas völlig anderes gemacht hat. So gaben kürzlich unsere Kalender Rätsel auf. Plötzlich stand bei meiner Frau, die alle Freunde „Nanny“ nennen, der Medi-Fit-Termin „Kindermädchen/ Medifit“. Irgendein Programm musste wohl plötzlich den Übersetzungsturbo angeworfen haben. Nanny’s werden im Englischen auch die Kindermädchen genannt.

.Das war aber nicht die einzige Eigenmächtigkeit: Zu einem Abend mit Freunden wurde ein Tisch im Diverso mit Eintrag im Smartphone-Kalender (A & N / Diverso) reserviert. Einer der anderen Kalender zeigte aber prompt „A & N /Verschieden“ an.

Was lernen wir daraus? Technischer Fortschritt ist wichtig und oft sehr bequem, wir sollten aber nach Möglichkeit das Zepter in der Hand behalten. Denn bei den unzähligen Updates schützt nur die stetige Kontrolle der „Einstellungen“ vor Überraschungen.