Kaminbrand in Mehrfamilienhaus in Speyer West

Speyer. Zu einem Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus in Speyer West ist die Feuerwehr Speyer am Samstagvormittag gerufen worden. Wie die Feuerwehr Speyer mitteilte, waren diese mit einem Löschzug im Einsatz, dass aus 16 Einsatzkräften bestand. Der stark rauchende Kamin wurde ausgeräumt und vom hinzugerufenen Schornsteinfeger begutachtet.

Die Bewohner hatten ihre Wohnungen verlassen und sind nach dem Einsatz in diese zurückkehrt. Es gab keine Verletzten. Die Polizei Speyer unterstützte die Feuerwehr dabei hinsichtlich der kurzzeitigen Straßensperrungen. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz.