Kampf um Erhalt des Schwimmbeckens in Schwetzingen geht weiter

Der Zustand des Lehrschwimmbeckens in der Nordstadthalle in Schwetzingen gehört zu den Dauerbrennern in der Stadt. Nicht zuletzt auch, weil die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt dort Schwimmkurse für Anfänger und Ausbildungslehrgänge rund ums Rettungsschwimmen abhält. Allerdings ist das 1974 erbaute Bad etwas in die Jahre gekommen. Das zeigen zeitweise gerade die reparaturbedingten Schließungen (wir berichteten mehrfach).

Dr. Marc Hemberger, Vorsitzender der hiesigen DLRG-Ortsgruppe, sagte nicht nur einmal gegenüber der Redaktion und vor kurzem auch im Gespräch mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm vor Ort, dass er sich hier eine Investition in die Zukunft wünsche, sprich: in eine Sanierung, um künftig einen ungestörten Schwimmbetrieb gewährleisten zu können.

Von Luxus, der keiner sein darf



Schwimmen lernen – gilt das schon heute als Luxus? Das Gefühl, dies sei etwas Essentielles, etwas, das jeder können sollte, etwas Notwendiges habe ich schon lange nicht mehr. Warum? Dafür gibt es viele Gründe. Einer liegt in meiner eigenen Kindheit: Ich selbst war immer sehr begierig, schwimmen zu lernen und konnte mich glücklich schätzen, dass vor allem mein Vater mich hier förderte. Immer wenn es kalt draußen wurde, nichts mehr im Garten getan werden konnte, ging’s samstags in ein nahe gelegenes Hallenbad. Dort trieb ich mich stundenlang im Wasser rum, bis die Haut schrumplig war und ich nicht so schnell mit den Zähnen klappern konnte wie ich fror. Dort habe ich noch vor der Einschulung schwimmen gelernt. Und: Ich habe meiner eigenen Mutter schwimmen beigebracht. Auch deren Eltern – meine Großeltern – konnten nicht schwimmen. Warum auch? Auf dem Land, wo sie lebten, gab es ja keinen Anlass, es war kein regelmäßiges Badevergnügen in einem Schwimmbad oder einem See in Aussicht. Und heute: Die Kommunen sind knapp bei Kasse, müssen vielmals hohe Kredite tilgen. An Schwimmbädern möchte natürlich keiner sparen, weil jeder weiß, welch wertvolle Rolle sie in der Gesellschaft spielen. Dort wird ausgebildet – zum Schutz von Leben. Und natürlich sind sie ein Freizeitplaisir. Doch sie sind auch – und das muss klar gesagt werden – ein Zuschussgeschäft. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Schraubt man weiter Eintrittspreise nach oben, kann oder will sich das eine breite Masse nicht mehr leisten. Dann sind wir wieder bei den Familien, bei Kindern, die nicht schwimmen lernen, weil der Zwang auf den ersten Blick nicht da ist. Und diese Kinder werden auch einmal erwachsen, haben selbst Kinder. Und schon schließt sich ein Kreis. Dass schwimmen Luxus sein soll, möchte ich nicht wahrhaben. Für mich hat schwimmen können auch etwas mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun. Umso wichtiger ist es, dass diese Freiheit der Gesellschaft erhalten bleibt. Das darf uns allen nicht zu teuer sein.

Seit 2016 kam es, so Hemberger, in der Vergangenheit zu acht Nutzungsausfällen (ab einem Tag gezählt), teils über mehrere Wochen. Das wiederum bedeutet jedes Mal einen großen organisatorischen Aufwand für die Ehrenamtlichen, die die Kurse abhalten. Und nicht zuletzt auch, dass Schwimmunterricht ausfällt beziehungsweise Aus- und Weiterbildungen schlimmstenfalls verschoben werden müssen, wenn keine Ausweichmöglichkeit etwa ins Bellamar, in die Bäder nach Brühl oder Plankstadt besteht. Im Vorjahr hätte das Becken Hembergers Angaben zufolge und trotz Corona 22 Wochen geöffnet haben können. Wegen Reparaturen fehlten dann jedoch fünf Öffnungswochen. Das mag auf den ersten Blick verkraftbar sein, doch in der Summe gesehen ist es das mit Blick auf etwas Essentielles – das Schwimmenlernen und Leben retten – eben nicht.

Fall für die Haushaltsberatung ’23

Nun gab es auf Initiative von Eltern hin ein nicht öffentliches Gespräch zwischen DLRG, Elternvertretern, Stadträten von verschiedenen Fraktionen und Bürgermeister Matthias Steffan – das ergab eine Nachfrage dieser Redaktion im Rathaus. Auch Mitarbeitende des Bauamts waren demnach dabei, die seitens der DLRG jüngst in einer Dankesanzeige in dieser Zeitung für ihr Engagement gewürdigt wurden – ebenso die Stadt für ihre Unterstützung. „Die Mitarbeitenden des Bauamtes gaben aktuelle Infos zum Zustand des Bades und zum bisherigen Engagement der Stadt für den Betrieb des Bades“, fasste eine Sprecherin der Stadt zusammen und verdeutlichte: „Die Stadt macht seit Jahren alles, um den Badbetrieb aufrechtzuerhalten. Angesichts der insgesamt überschaubaren Ausfallzeiten rechtfertigen sich die Investitionen in das Bad.“

Mit Investitionen sind hier die Reparaturen gemeint. Die Stadt plane jetzt eine Untersuchung der Sanierungsmöglichkeiten und der damit verbundenen Kosten, hieß es seitens der Verwaltung weiter. Eine Diskussion dazu kann dann bei den Haushaltsberatungen für 2023 stattfinden. Auch mögliche Landeszuschüsse müssen bis dahin geklärt werden. Bestenfalls könnte das bedeuten, dass in zwei, drei Jahren eine Sanierung angegangen werden könnte, die dann vermutlich auch etliche Monate – wenn nicht sogar Jahre – in Anspruch nehmen würde.

Richtigen Fördertopf anzapfen

Apropos Landeszuschüsse: Welche Zuschüsse könnten denn hier seitens des Landes fließen und in welcher Höhe? Das wollte die Redaktion vom CDU-Abgeordneten Andreas Sturm wissen, der sich die Sorgen der DLRG-Ortsgruppe schon angehört und seine Unterstützung zusagt hatte. Sturm: „Es gibt einige Fördertöpfe: der Solidarpakt Sport, der Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS) sowie den kommunalen Sportstättenbau. Die Höhe ist je nach Bauprojekt unterschiedlich, da sie sich nach den förderfähigen Maßnahmen richtet. Zudem gibt es Mittel des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR), des Tourismusinfrastrukturprogramms, des Förderprogramms ,Klimaschutz plus‘ sowie aus Mitteln des Denkmalschutzes. Dazu kommen Mittel aus dem Ausgleichsstock. Die Fördersummen des Bundes und des Landes sind jährlich sehr groß, allerdings werden diese Mittel bei Weitem nicht genügen, um den gesamten Sanierungsstau bei kommunalen Schwimmbädern abzubauen“, bekräftigt er und machte anhand einer Meldung aus Sachsen-Anhalt vom vergangenen Montag deutlich, „dass es ein extra Förderpaket geben muss, um die Sanierung der Bäder zu stemmen. Das heißt, in einem Bundesland mit fünf Mal weniger Einwohnern rechnet das dortige Innenministerium mit einem Finanzierungsbedarf von 148 Millionen zur Sanierung der kommunalen Schwimmbäder.“

Für den Neulußheimer Landespolitiker ist aber auch klar: „Wir müssen Möglichkeiten finden, diese Schwimmbäder zu sanieren, da Schwimmen Daseinsvorsorge, eine lebensrettende Grundfertigkeit und soziale Teilhabe ist. Dass es dem Land Baden-Württemberg bei der Förderung der Schwimmfähigkeit von Vorschulkindern Ernst ist, zeigen die 2,2 Millionen im Doppelhaushalt 2020/2021 zur Förderung von Schwimmkursen.“

Nicht selten ist es jedoch so, dass Kommunen allein bei einer Förderantragsstellung einen bürokratischen Aufwand stemmen müssen – und dass es schwieriger ist, bei den vielen eingereichten Projekten den Zuschlag zu bekommen. „In der Regel werden wichtige Bauvorhaben, wenn auch mit etwas Verzögerung, gefördert“, weiß Sturm und fasst zusammen: „Aktuell weiß niemand, welche Überraschungen bei diesem Bad noch zu Tage treten. Die Frage ist, ob nur das Notwendigste gemacht oder eine grundlegende Sanierung angestrebt wird? Diese Entscheidung liegt ganz allein beim Stadtrat.“ Und: „Wie auch immer die diesbezügliche Entscheidung des Stadtrats in dieser Sache ausfallen wird: Auf meine Unterstützung können die Verantwortlichen zählen.“

Bedenkliche Umfrageergebnisse

Immerhin: Man ist im Gespräch und die Bedeutung des Lehrbeckens in der Nordstadthalle steht scheinbar außer Frage, vor allem, wenn es um die Anfängerschwimmkurse geht – sei es in den Schulen oder eben bei der DLRG. Laut einer Forsa-Umfrage sind 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer (Stand 2017, Quelle: DLRG). Als sicher darf sich ein Schwimmer dann bezeichnen, wenn er das Jugendschwimmabzeichen in Bronze hat (Freischwimmer). Das „Seepferdchen“ an sich ist kein Schwimmabzeichen, sondern nur eine Bescheinigung, dass sich Kinder auf einer Strecke von 25 Metern über Wasser halten können.

Übrigens: Laut dieser Umfrage fühlt sich mehr als die Hälfte der Interviewten im Wasser unsicher oder ist kaum in der Lage, sich selbst zu retten. Statistiken der DLRG zeigen auf: 2020 wurden 378 Ertrinkungsfälle in Deutschland registriert und 901 Menschen hat die DLRG vor dem Ertrinken gerettet. Umso bedauerlicher, dass die Retter mit immer größerem Mitgliederschwund leben müssen, nicht zuletzt, weil es an Schwimmstätten und Ausbildungsmöglichkeiten mangelt, wie der Dachverband der DLRG offen bemängelt (Quelle: www.dlrg.de).

Bei der Ortsgruppe in Schwetzingen traten 2021 sieben Prozent der Mitglieder aus und an Neuzugängen fehlt’s. Das wird dann vermutlich irgendwann bei den ehrenamtlichen Diensten in Freibädern spürbar. Eine Kausalkette, die sich schon an dieser Stelle weiterspinnen lässt . . .