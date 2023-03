Kampf um Gleichstellung

Am Weltfrauentag machten sich Marion und Werner Zieger für den Ortsverband der Partei Die Linke in Schwetzingen auf, um einen kleinen Blumengruß mit dazugehöriger Karte an die Frauen in der Fußgängerzone und den Kleinen Planken zu verteilen, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weltweit werde am Weltfrauentag der Leistung und an den Mut der Frauen gedacht, die die heutige Form von Gleichberechtigung erkämpft haben. Doch wie stehe es um die Frauenrechte und Gleichstellung im Jahr 2023, fragte sich die beiden. Am Schlimmsten träfen die Krisen auch heute immer noch Alleinerziehende die nicht mehr wissen, wie sie ihren Alltag bestreiten und bezahlen sollen. Aber auch die Tatsache, dass die Entlohnung für Frauen immer noch 18 Prozent geringer sei bei gleicher Arbeit im Vergleich zu den Männern, sei erschreckend. 2,7 Millionen Frauen seien trotz Vollzeitstelle immer noch von Armut und somit auch von Altersarmut bedroht sind.

„Das alles sind Gründe warum es heute immer noch richtig und wichtig ist, diesen Weltfrauentag zu begehen und an die Errungenschaften zu feiern. Aber ein richtiger Freudentag wird es erst dann, wenn die Gleichberechtigung und die Rechte der Frauen weltweit erkämpft und erstritten wurden, leider auch noch in Deutschland“, sagt Werner Zieger. zg