Kampf um Wohnungsnot gemeinsam mit Vermietern führen

Schwetzingen. Bundestagswahlen sind für Eigentümer und Vermieter seit jeher von Bedeutung, werden doch mit der anschließenden Regierungsbildung die großen Stellschrauben fürs Immobilieneigentum bewegt. Nach Auffassung des Eigentümerverbands Haus & Grund geht es gerade dieses Mal bei vielen Fragen um eine Richtungsentscheidung. Ob Mietendeckel, Mietpreisbegrenzung, Mieterhöhungsstopp, Mietpreisbremse, Umwandlungsverbot, Enteignung oder C02-Bepreisung: In den nächsten Jahren stehen tiefgreifende Veränderungen an. Das gilt auch für den Bereich der Steuern, etwa die Erbschafts-, Vermögens- oder Grund- und Grunderwerbssteuer, heißt es in einer Presseerklärung des Verbands.

Bei der jetzt auslaufenden Großen Koalition sei einiges liegen geblieben. Das komme nach der Wahl nicht nur ganz schnell wieder auf die politische Agenda, sondern spiele schon im Wahlkampf eine Rolle, wie die CO2-Umlage auf Heizung und Warmwasser. Diese werde seit Beginn des Jahres von den Mietern allein getragen, weil die angestrebte hälftige Beteiligung der Vermieter nicht durchsetzbar gewesen sei. Zu Recht, heißt es vonseiten von Haus & Grund, denn der gewählte Ansatzpunkt – der individuelle Verbrauch der Mieter – sei völlig deplatziert.

Auch die Resonanz unter den örtlichen Mitgliedern sei eindeutig: „Wenn ein Mieter lange und ausgiebig duschen oder es besonders kuschelig warm haben will, so kann dies kostenmäßig nicht zulasten des Vermieters gehen.“ Es war und wird Vermietern deshalb nicht vermittelbar sein, dass sie sich am Heizverhalten und Warmwasserbrauch ihrer Mieter finanziell beteiligen müssen, obwohl sie hierauf keinerlei Einfluss haben. Bisher herrschte im Mietrecht der eiserne Grundsatz, dass jeder Nutzer im Haus, sei es Wasser, Strom oder Heizenergie, das bezahlen muss, was er verbraucht. Natürlich seien auch Vermieter bereit, sich solidarisch an der Verringerung von CO2 zu beteiligen. Aber das dürfe sich nicht am Verbrauchsverhalten Dritter orientieren.

Gescheiterter Mietpreisdeckel

Ein neuralgischer Punkt sei die Mietpreisgestaltung. In Berlin sei der Mietendeckel gescheitert. Jetzt sei es mit Händen zu greifen, dass dieses Thema nach den Wahlen wieder auf den Tisch kommt, sei es in Form einer bundesweiten Deckelung oder einer verschärften Mietpreisbremse.

Beide Maßnahmen seien aus Sicht von Haus & Grund nicht nur massive und unverhältnismäßige Eingriffe ins Grundrecht auf Eigentum und die Vertragsfreiheit, sondern auch keine nachhaltige Lösung. Umso weniger als man von Gebäudeeigentümern gleichzeitig verlange, ihre in die Jahre gekommenen Gebäude von Grund auf zu sanieren. Es sei lebensfremd, heißt es bei Haus & Grund, von den Vermietern auf der einen Seite umfassende Investitionen zu verlangen, ihnen aber gleichzeitig die finanzielle Grundlage zu entziehen.

Besorgniserregend sei die Tatsache, dass die Politik mit solchen Plänen den so wichtigen Kampf gegen die Wohnungsnot mit ihren Eingriffen konterkariere. Wer stelle denn als Vermieter noch Wohnungen bereit, wenn ihm durch überzogene Mietregulierungen die wirtschaftliche Basis aus der Hand genommen werde? Und wenn er nicht wisse, ob und wann sich eine von ihm angestoßene Modernisierung amortisiere? Um im Gebäudebestand Klimaneutralität zu erreichen, müssten staatlicherseits endlich attraktive Anreize gesetzt werden.

Dabei sollte die volkswirtschaftliche Bedeutung der 3,9 Millionen privaten Immobilieneigentümer nicht unterschätzt werden. „Sie verfügen in Deutschland über rund 33,3 Millionen Wohnungen, also über 80,6 Prozent des Bestandes. Sie bieten 66 Prozent aller Mietwohnungen und knapp 30 Prozent aller Sozialwohnungen an, stehen für 76 Prozent des Neubaus von Mehrfamilienhäusern. Sie investieren jährlich über 95 Milliarden Euro in ihre Immobilien. Diese Summe entspricht der Hälfte der Umsätze der Bauindustrie mit ihren 2,2 Millionen Beschäftigten“, heißt es abschließend.