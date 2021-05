Kanadagansfamilie bei Rettung getrennt

Leimen. Die Erkundungstour einer Kanadagansfamilie durch ein Leimener Wohngebiet endete am Freitagvormittag nicht wie geplant, denn Elterntiere und der Nachwuchs wurden unerwartet voneinander getrennt. Gegen 10 Uhr wurde die Tierrettung Rhein-Neckar mit dem Einsatzstichwort "Gansfamilie einfangen" in den Sudetenweg alarmiert, wie unser Reporter berichtet. Anwohner hatten die Gansfamilie mit vier Küken offenbar bei ihrem Marsch beobachtet und die Polizei informiert. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Gänse erfolgreich in eine Hofeinfahrt treiben und mit einem querstehenden Streifenwagen die Flucht zunächst verhindern. Kurz bevor die alarmierte Berufstierrettung die Eltern einfangen konnte, sind diese jedoch verschreckt davon geflogen. Die hilflosen Küken wurden von den Polizeibeamten eingefangen und in eine Tiertransportbox gesetzt. Die Tierretter hoffen nun, dass die Eltern die Küken in der Box wahrnehmen und zurückkommen, so dass auch sie eingefangen werden und später an einem See wieder ausgesetzt werden können. Sollte dies nicht gelingen, müssen die Küken zunächst in einer Aufzuchtstation untergebracht werden. Nach mehr als drei Stunden konnten die Tierretter zumindest die Gansmutter einfangen. Die Tiere werden nun an ein geeignetes Gewässer gebracht.

