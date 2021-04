Der Lastzug steht quer vor der Ausfahrt der Karlsruher Straße am Bismarckplatz. Ein Bagger hängt unförmige gut zwei Meter lange tropfenförmige Röhren an die Schaufel und lädt sie an der großen Grube ab. Die Abwasserkanäle im letzten Bauabschnitt der Karlsruher Straße können jetzt montiert werden.

Den Belag haben die Bauarbeiter bereits abgetragen und mit den Schachtarbeiten begonnen. Die Bauarbeiten zur Sanierung der Straße liegen trotz des kalten und nassen Wetters zu Jahresbeginn sogar ein wenig vor dem eigentlichen Zeitplan. Nach Ostern haben die Arbeiten für den sechsten und damit letzten Bauabschnitt angefangen. In den nächsten drei Monaten soll die umfangreiche Sanierung der so wichtigen innerstädtischen Verkehrsverbindung dann abgeschlossen werden. Ab Ende Juli soll sie wieder komplett befahrbar sein.

Eigentlich kann man der Stadtverwaltung nur dazu gratulieren, dass sie vom Zeitpunkt her so richtig Glück gehabt hat. Durch die Corona-Lockdowns ist es den Verkehrsteilnehmern leichtgefallen, die Umleitungsstrecken zu benutzen. Es war eben deutlich weniger Verkehr als sonst. Und das Baustellenmanagement, auch das darf ja mal gelobt werden, hat so funktioniert, dass es bisher kaum Anlass zu Beschwerden gegeben hat.

Die Clementine-Bassermann-Straße bleibt bis zur Fertigstellung eine umgedrehte Einbahnstraße und ist somit von der Karlsruher Straße aus in Richtung Friedrichstraße befahrbar. Auf diesem Weg können weiterhin alle Verkehrsteilnehmer, die vom Schlossplatz in die Karlsruher Straße fahren sowie die Nutzer der Tiefgarage Richtung Süden ausfahren. Die Anwohner können die Karlsruher Straße als Sackgasse bis zur Baustelle nutzen.

