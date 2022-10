Kanarienzucht- und Vogelschutzverein stellt in Schwetzingen aus

Schwetzingen. Ein herzerfrischendes, freudiges Gezwitscher und lebendiges Geflatter erfüllte am Wochenende die Orangerie des Schwetzinger Schlossgartens. Die Züchter und Züchterinnendes Kanarienzucht- und Vogelschutzverein Schwetzingen und Umgebung 1908 (KZV) boten zwei Tage lang einen besonderen Einblick in ihr faszinierendes Hobby.

In den naturgerecht dekorierten Schauvolieren konnten die Gäste etliche Arten von Sittichen, Wildvögeln und Kanarienvögeln bestaunen. Zudem gab es von den Expertinnen und Experten des Vereins viel Wissenswertes zu den Themen Vogelhaltung, Vogelzucht und Vogelschutz zu erfahren.

Hintergrund der Aktion war die schon langjährige, sehr gut funktionierende Kooperation zwischen dem hiesigen Kanarienzuchtverein und der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Das ganze Jahr über betreuen die Mitglieder des Vereins sachkundig und artgerecht die Vögel, die in den Sommermonaten in den Volieren beim Badhaus leben. „Seit fast zehn Jahren besteht diese Kooperation bereits“ berichten uns Emanuele Izzo und Kurt Körner vom KZV.

„Anfang Oktober kehren unsere Lieblinge dann wieder ins Winterquartier zu ihren Züchtern zurück“, so eine der vielen Informationen, die Hannelore und Peter Gust aus Goslar interessierten. Die beiden machten gerade einen Wochenendausflug in die Kurpfalz und im Schlossgarten einen Halt in der Orangerie, um die niedlichen, teils prächtig-bunten Piepmatze zu bewundern – darunter Bourkesittiche, Zebra- und Prachtfinken aus Australien, Yorkshire-Kanaren, sogar Gouldamarine. Auch Blaugenick- und Sperlingpapageien aus Südamerika waren dabei. Mitunter entwischen auch einige ihren Besitzern. „Viele sind aber Nachzuchten und wenn der Winter nicht zu streng ist, können sie sogar überleben“, berichtete Kurt Körner, der sogar schon zu Weltmeisterehren bei den Züchtern kam.

Eine wunderbar passende Kombination zur Vogelpräsentation war die gleichzeitige Kunstausstellung des Brühler Künstlerforums in der Orangeriehalle. Erstklassige Bilder und Skulpturen wurden präsentiert. rie