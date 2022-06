Kann ein Computer eigentlich lernen?

Was ist Intelligenz? Und was ist künstliche Intelligenz (KI)? Die Frage nach einer Definition ist nicht einfach zu beantworten, aber die Ausstellung „I AM A.I.“ (A.I. – Artifical Intelligence) in Heidelberg zeigt zumindest die vielen Facetten der KI auf. Die Schüler der Mathe-AG des Hebel-Gymnasiums freuten sich, endlich wieder einen Ausflug unternehmen zu dürfen. Die Ausstellung ist in der Mathematik-Informatik-Station „Mains“ in der Nähe des Heidelberger Hauptbahnhofes zu sehen. Bei interaktiven Stationen kann die Vielfalt der künstlichen Intelligenz spielerisch erprobt werden.

AG-Leiterin Birgit Schillinger hatte zwei Führungen gebucht. Durch die Erklärungen konnten die Schüler an den Mitmachstationen umso besser das Thema verstehen. Bei einer Station lernt der Computer handgeschriebene Ziffern zu erkennen. Er trainiert mit den Daten und wird mit der Zeit immer besser. Auch bei Wegen durch ein Labyrinth kann der Ausstellungsbesucher dem Programm vorgeben, welchen Anteil das Ausprobieren an der Lösungsfindung haben soll. Im Bereich Musik kann das eigene Dirigieren stufenweise durch KI verbessert werden. Bei einer anderen Station geht es um die Programmierung selbstfahrender Autos: Welche Entscheidungskriterien sollte dem Auto bei einer Unfallsituation eingegeben werden? Die Mathe-Cracks waren von der Vielfalt der Anwendungen, in denen KI eingesetzt werden kann, sehr beeindruckt.

Zur Ausstellung: „I AM A.I.“ in der Mains, Kurfürstenanlage 52, Heidelberg; Donnerstag, Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage: 13 bis 18 Uhr. Geführte Rundgänge sonntags um 14, 15 und 16 Uhr, Eintritt und Rundgänge sind kostenfrei.

