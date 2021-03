  Karlheinz Kolb von der AfD beantwortet Fragen zur Landtagswahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Karlheinz Kolb, 66 Jahre, wohnhaft in Ketsch, von der Alternative für Deutschland (AfD).

Karlheinz Kolb kandidiert für den Landtag. © Thomas Schmidt

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Karlheinz Kolb: Das Wichtigste ist natürlich, was passiert nach Corona? Hier muss alles getan werden, um unsere Wirtschaft, speziell Einzelhandel und Gastronomie, zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Hilfen auch wirklich zeitnah bei den Betroffenen ankommen. Weitere Themen sind der Kiesabbau im Entenpfuhl und das Thema Geothermie.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Kolb: Das betrifft die Geothermie. Mit heißem Wasser aus der Erde Wärme und Strom zu erzeugen, schien eine tolle Alternative zur konventionellen Energieerzeugung. Die Probleme, die sich leider in der Praxis gezeigt haben, waren dann aber ernüchternd und haben mich umdenken lassen.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Kolb: Ich habe bisher an keiner Demonstration teilgenommen.

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Kolb: Es hat sich gezeigt, dass wir mit der Digitalisierung sehr zurückliegen. Das muss nun geändert werden und es muss ein klarer Zeitplan zur Umsetzung erstellt werden. Nur mit schönen Worten ist es nicht getan.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Kolb: Bund, Länder und Gemeinden müssen wieder mit dem sozialen Wohnungsbau beginnen und natürlich auch Bauplätze für Familien zu bezahlbaren Preisen anbieten. Wenn ich jetzt lese, dass in Plankstadt von der Gemeinde Bauplätze im Bieterverfahren zu einem Mindestpreis von 750 Euro angeboten werden, ist das sicher nicht der richtige Weg.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Kolb: Wer den privaten Verkehr reduzieren will, muss den öffentlichen Verkehr attraktiver machen. Wenn ich von meinem Wohnort Ketsch zu einer Kreistagssitzung nach Wiesloch in die Sporthalle mit öffentlichen Verkehrsmittel fahren wollte, wäre ich je nach Verbindung zwischen eineinhalb und zwei Stunden unterwegs. Mit dem PKW in weniger als 30 Minuten. Es sollte daher das Streckennetz ausgebaut, die Taktung verbessert und die Preise gesenkt werden. Das kostet natürlich eine Menge Geld. Aktuell ist der ÖPNV in vielen Fällen leider keine Alternative zum PKW.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Kolb: Kredite und Unterstützungszahlungen, die schnell ankommen. Gerade daran scheint es ja aktuell zu Problemen zu kommen. Eine stufenweise Lockerung, wenn die Unternehmen ein geeignetes Hygienekonzept vorlegen können. Die Gastronomie hat ja hier teilweise sehr viel Geld investiert und wurde trotzdem geschlossen.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Kolb: Ich denke hier ist zuerst die Stadt Hockenheim und die Hockenheim Ring GmbH gefragt. Wenn hier ein tragbares Konzept vorliegt, sollte das Land einen entsprechenden Unterstützungsbeitrag für diese Traditionsrennstrecke leisten, um den Erhalt zu sichern. Formel-1-Rennen,dürften zukünftig leider finanziell nicht mehr darstellbar sein.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Kolb: Die Kollerinsel befindet sich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Meiner Meinung nach ist das Land auch dafür zuständig, dass die Kollerinsel gut erreichbar ist. Eine Zufahrt über Speyer ist auch nach Sanierung der Brücke ein großer Umweg und den Landwirten sowie den Ausflugsgästen schwer zumutbar. Alternativ könnte das Land ja eine Brücke bauen (was natürlich nicht passieren wird). Im Vergleich zum Bau einer Brücke sind die Kosten der Fähre ja überschaubar.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Kolb: In unserer Region finden ja öfter kleine Erdbeben statt, was zeigt, dass noch Bewegungen im Untergrund erfolgen. Bei Tiefenbohrungen in Tiefen von etwa 3500 Metern sind stärkere Erdbeben nicht auszuschließen. Die jüngsten Probleme in Straßburg bestätigen das ja. Das Geothermiewerk in Landau verursacht auch mehr Probleme, als es Leistung produziert. Die Kurpfalz kann hier nicht zu Lasten der Bewohner als Versuchskaninchen herhalten.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Kolb: Ich lehne eine Ausbaggerung ab. Das Waldstück mit zirka 42 Hektar Mischwald ist mit etwa 50 Jahren noch relativ jung und speichert pro Jahr mehr als 450 Tonnen CO2. Ortsnahe Ausgleichsflächen sind nicht ersichtlich. Dieser Wald würde unwiederbringlich verschwinden. Zusätzlich würde die Ausbaggerung die Trinkwasserbrunnen unseres Wasserwerks Hardtwald gefährden, das eine hervorragende Wasserqualität liefert und bei einer Beeinträchtigung durch den Kiesabbau zu Versorgungsproblemen in der gesamten Region führen könnte.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Kolb: Kulturelles Interesse und Teilhabe macht für mich einen wichtigen Teil der Freizeit aus, da ich gerne Konzerte oder Veranstaltungen in der Wollfabrik und so weiter besucht habe. Da die Kulturbranche stark von der Pandemie getroffen wurde, ist es mir wichtig, diesen Bereich zu unterstützen und meinen Teil dazu beizutragen, dass Konzerte und so weiter in der Region wieder stattfinden können.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Kolb: Dass ich wieder meine Freunde und Bekannten treffen kann und natürlich Urlaub zu machen und zum Beispiel die Schwetzinger Kirschblüte im schönen Schlossgarten bewundern zu können.

