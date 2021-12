Karten für die Gottesdienste in der katholischen Kirche abholen

Schwetzingen. An Weihnachten und besonders am Heiligen Abend möchten viele Menschen einen Gottesdienst besuchen. Zugleich sind in den Kirchen nur eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden möglich. So hat sich die katholische Seelsorgeeinheit entschieden, wie im vergangenen Jahr kostenlose Karten für den Besuch auszugeben.

Bei den Gottesdiensten am zweiten Advent werden diese Karten am Gottesdienstort für die dortigen Feiern ausgegeben. Eine Vorreservierung ist nicht möglich und es können nur für direkte Familienmitglieder Karten mitgenommen werden. Aus Solidarität erhält man nur für eine Feier Tickets. Sollten noch Karten übrig sein, sind diese in den Tagen danach im Pfarramt erhältlich.

Ausgabe St. Josef Hirschacker am Samstag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr für Heiligabend 17.30 Uhr zum Wortgottesdienst mit Kommunion. Ausgabe St. Kilian Oftersheim am Samstag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr für Heiligabend um 13.30 und 15 Uhr zur Krippenfeier und um 21 Uhr zur Christmette, sowie für den zweiten Feiertag um 10.30 Uhr zur Messfeier. Ausgabe St. Maria am Sonntag, 5. Dezember, um 10 Uhr für Heiligabend um 15 Uhr zur Krippenfeier, um 17 Uhr zur Christmette und für den ersten Feiertag um 10.30 Uhr zur Orchestermesse. Ausgabe St. Nikolaus Plankstadt am Sonntag, 5. Dezember, um 11.30 Uhr für Heiligabend um 15 Uhr zur Krippenfeier, um 18 Uhr zur Christmette und am ersten Feiertag um 10.30 Uhr zur Messfeier. Ausgabe St. Pankratius am Sonntag, 5. Dezember, um 12 Uhr für Heiligabend um 22 Uhr zur Christmette, am ersten Feiertagum 18 Uhr zur Vesper mit Segen und zur Messe am zweiten Feiertag um 9 Uhr.