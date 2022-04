Karten für eine Aufführung der SWR Festspiele gewinnen

Schwetzingen. Am Freitag, 29. April, beginnen die 70. SWR Festspiele in Schwetzingen. Den Auftakt macht die Uraufführung der Oper "Kapitän Nemos Bibliothek" im Rokokotheater. Für eine weitere Aufführung des Stücks am Montag, 2. Mai, um 19 Uhr - ebenfalls im Rokokotheater - verlost unsere Zeitung 3 x 2 Karten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss dafür nur mit dem Stichwort "Festspiele" das Formular auf unserer Webseite ausfüllen und abschicken. Der Einsendeschluss ist am Freitag, 29. April, um 12 Uhr.