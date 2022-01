Kartendiät gefällig?

Die meisten von uns tragen eine erkleckliche Zahl von Karten mit sich herum. Die Plastikstücke in der einheitlichen Scheckkartengröße gibt es von der namensgebenden Bankkarte über diverse Kreditkarten bis hin zu Personalausweisen, Führerscheinen, Mitarbeiterausweisen und Tankkarten. Bonussysteme diverser Angebote laufen ebenso über die Karten wie Mitgliedsausweise von Vereinen oder Fitnessstudios. Manchmal hat man den Eindruck, dass sich die Karten über Nacht vermehren und so Brieftaschen überquellen lassen. „Europa“ mischt bei der Kartenflut ebenfalls tüchtig mit. Neben der zwangsweisen Vermehrung der Führerscheinkarte gibt es das EU-Covid-19 Impfzertifikat als blaue Karte, die man praktischerweise mit dem Kartenpersonalausweis vorzeigen kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So schön das mit den Karten auch sein mag, kleine Missgeschicke sind nicht ausgeschlossen. So wollte ich bei unserem Stamm-italiener mit Kreditkarte zahlen, was im ersten Anlauf misslang. Er nahm sie zwar entgegen, meinte dann aber, das Gerät würde die Karte nicht akzeptieren. Logisch: Ich hatte versehentlich die Impfkarte gereicht.

Fazit: Eine Kartendiät könnte die Übersicht erleichtern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2