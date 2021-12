Heute, sagt der Cembalist Gerd Amelung in Schwetzingen, neige das Publikum in den Theatern und Konzerthäusern zur Andachtshaltung: Händefalten, demütiges, ruhiges Zuhören. Das sei im frühen 18. Jahrhundert anders abgelaufen. Und wenn heute, in leidigen Corona-Zeiten, Theater seuchentechnisch manchmal wie Bordellbetriebe eingeordnet würden, sei das skandalös. Doch damals hätte man es

...