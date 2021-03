„Ostern ist das höchste Fest der Christenheit. Gerade in der Feier der Ostertage kommen wir dem Geheimnis des Lebens und seiner tragenden Kraft auf die Spur und können Hoffnung und Bestärkung für diese schwierigen Zeiten erfahren“, schreibt Pfarrer Uwe Lüttinger in einer Pressemitteilung.

Angebote der Seelsorgeeinheit in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt Die Kirchen in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt werden über die Osterfeiertage geöffnet sein. Weitere Online-Impulse sind in Vorbereitung. Alle Infos sowie die Livestream-Angebote gibt es unter: www.kath-se-schwetzingen.de Tipp für Familien: In der Kirche St. Maria in Schwetzingen ist ein Osterweg mit vielen kreativen Mitmach-Möglichkeiten gestaltet und St. Nikolaus in Plankstadt beginnen mit dem Palmsonntag die Stationen der Osterkrippe. Es besteht eine verpflichtende Anmeldung für Gottesdienste im Pfarrbüro, Telefon 06202/92 62 80, oder unter pfarramt@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de Alternativ zu den Präsenzgottesdiensten werden Gottesdienste per Livestream angeboten: Gründonnerstag, 1. April, 19.30 Uhr, St. Pankratius Schwetzingen, Eucharistiefeier; Karfreitag, 2. April, 10.30 Uhr St. Nikolaus Plankstadt, Feier der Karfreitagsliturgie mitgestaltet vom Kirchenchor, Karsamstag, 3. April, 21 Uhr, St. Kilian Oftersheim, Feier der Heiligen Osternacht, Ostersonntag, 4. April, 10.30 Uhr St. Nikolaus Plankstadt, Eucharistiefeier zum Hochfest der Auferstehung Jesu mitgestaltet vom Kirchenchor. Dienstag, 30. März, 17 Uhr, St. Pankratius Schwetzingen, Kreuzwegmeditation. Mittwoch, 31. März, 14.30 St. Nikolaus Plankstadt, Eucharistiefeier; 18.30 St. Josef Hirschacker, Eucharistiefeier. Gründonnerstag, 1. April, Messe vom letzten Abendmahl, 19 Uhr, St. Pankratius Eucharistiefeier (Livestream); 19 Uh, St. Kilian Oftersheim, Eucharistiefeier; 21 St. Pankratius Schwetzingen Trauermette. Karfreitag, 2. April, 11 Uhr, St. Maria Schwetzingen, Wortgottesdienst; 11 Uhr, St. Kilian Oftersheim, Wortgottesdienst; 11 Uhr, St. Nikolaus Plankstadt, Wortgottesdienst – jeweils mit Kinderkreuzweg; 15 Uhr, St. Pankratius Schwetzingen, Feier der Karfreitagsliturgie; 15 Uhr St. Nikolaus Plankstadt, Feier der Karfreitagsliturgie mitgestaltet vom Kirchenchor (im Livestream). Karsamstag, 3. April, 21 Uhr, St. Maria Schwetzingen, Osterfeuer, Wortgottesdienst; 21 Uhr, St. Kilian Oftersheim, Osterfeuer, Wortgottesdienst (im Livestream). Ostersonntag, 4. April, 9 Uhr, St. Kilian Oftersheim, Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor; 10.30 Uhr, St. Maria Schwetzingen, Eucharistiefeier mitgestaltet von Solisten des Kirchenchors und Mitgliedern des philharmonsichen Orchesters der Stadt Heidelberg; 10.30 Uhr, St. Nikolaus Plankstadt, Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor (im Livestream); 18 Uhr, St. Pankratius Schwetzingen, Vesper mit sakramentalem Segen. Ostermontag, 5. April, 9 Uhr, St. Nikolaus Plankstadt, Eucharistiefeier; 10 Uhr, St. Kilian Oftersheim, Ökumenischer Gottesdienst; 10.30 Uhr, St. Josef Hirschacker, Eucharistiefeier.

Schon seit Monaten bietet die Seelsorgeeinheit mindestens ein- bis zweimal im Monat die Möglichkeit an, einen Gottesdienst am Sonntag per Livestream mitzufeiern. Auch andere vielfältige Impulse und Möglichkeiten finden sich in den täglich geöffneten Kirchen. Die Seelsorgeeinheit überträgt in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt auch jetzt an Ostern jeweils einen Gottesdienst von Gründonnerstag bis Ostersonntag online. Alle Gottesdienste können nach vorheriger Anmeldung per Telefon oder E-Mail über das Pfarramt in Gemeinschaft besucht werden. Dazu hat die Seelsorgeeinheit ein klares und gutes Hygienekonzept mit Kontaktnachverfolgungsbögen, sicheren Abstände und Laufwegen, Maskenpflicht sowie kein Gemeindegesang eingeführt, das sich bewährt hat.