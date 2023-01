Katze in Schwetzingen zugelaufen: Wer kennt sie?

Schwetzingen. In der Antoniusstraße in Schwetzingen ist vor geraumer Zeit eine Katze zugelaufen. Da sie dort regelmäßig gefüttert wird und sehr ängstlich ist, versucht der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung, den Besitzer zu finden. Wer kennt also diese grau melierte Katze? Zugelaufen in der Antoniusstraße, bereits im Mai wurde sie dort gesichtet. Das Tier ist sehr ängstlich, wird dort aber regelmäßig gefüttert. Unklar ist, ob es sich um ein weibliches oder männliches Tier handelt.

Wer vermisst diese Katze? © TSV

Wer weiß, wohin die Katze gehört beziehungsweise wer der Besitzer ist, sollte sich bitte beim Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung melden, Telefon 06202/2 94 83 oder 0173/45 40 254.