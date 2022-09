Kaum Kapazität mehr in Kernzeit- und Hortgruppen

Gleich zweimal beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch mit den Jüngsten der Gesellschaft – den Kindern in Kindergarten- und Grundschulalter.

So sind die Kosten für Umbau und Erweiterung des katholischen St.-Pankratius-Kindergartens gestiegen und werden es auch weiter tun (wir berichteten). Der Gemeinderat nahm die aktuelle Kostenschätzung auf nunmehr 2,557 Millionen Euro zuzüglich prognostizierter Mehrkosten aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung von 35 Prozent (rund 895 000 Euro) zur Kenntnis. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich damit auf 3,452 Millionen Euro.

Der städtische Anteil von 90 Prozent beträgt demnach rund 3,1 Millionen Euro. Diese hohe Beteiligung der Stadt sei Usus und vertraglich vereinbart, erklärte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl auf Nachfrage. Schließlich trage das Angebot der Kirchengemeinden dazu bei, dass Stadt und Kreis das verpflichtende Betreuungsangebot erfüllen können.

Die Kinder aus St. Pankratius sein inzwischen übergangsweise in St. Josef im Hirschacker in einem bereits fertiggestellten Anbau untergebracht, sodass die Umbauarbeiten in der Einrichtung in der Stadtmitte nun realisiert werden können. Eine größere Sanierung wie diese sei nämlich nur möglich, wenn die Kinder nicht im Haus seien, erklärte SFW-Stadträtin und Kindergartenexpertin Elfriede Fackel-Kretz-Keller.

Ebenso problemlos durchgewunken wurden am Ratstisch die Maßnahmen hinsichtlich der außerschulischen Betreuung. Aufgrund prognostiziert steigender Schülerzahlen und einem wachsenden Bedarf an Betreuung in den Nachmittagsstunden (der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung wird zum Schuljahr 2026 eingeführt) bestehe an allen vier Grundschulen Handlungsbedarf, hatte die Verwaltung im Vorfeld mitgeteilt.

Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird für die Kernzeitbetreuung in der Hirschacker-Grundschule im Kalenderjahr 2023, eine Erweiterung am Schulgebäude in Form eines Containermoduls (Klassenzimmergröße) angestrebt, wenn nicht die angespannte wirtschaftlichen Lage – Rohstoffknappheit, Lieferverzögerungen sowie Fachkräftemangel bei den auszuführenden Unternehmen – den Plänen einen Strich durch die Rechnung macht. Langfristig betrachtet werde die Option geprüft, die außerschulische Betreuung im Hirschacker durch den Neubau auf der Freifläche vor der Grundschule gänzlich auszugliedern, teilte der OB mit.

In der Nordstadt-Grundschule seien alle Hortplätze restlos belegt. Aus diesem Grund bestehe perspektivisch die Notwendigkeit der Errichtung einer weiteren Hort- oder Kernzeitgruppe. An der Südstadtgrundschule werde eine Warteliste für „Essenskinder“ geführt.

Besonders angespannt sei die Situation in der Zeyher-Grundschule. Der Gemeinderat beschloss daher die Einrichtung einer dritten Betreuungsgruppe sowie die damit verbundene Einstellung von zwei weiteren Betreuungskräften für die Zeit von 12 bis 15 Uhr. Der bedarfsgerechten Aufstockung der Stelle der Hauswirtschaftskraft um 2,5 Wochenstunden zum 1. Oktober wurde ebenfalls zugestimmt.

Grundsätzlich bestehe bei fast allen Einrichtungen der außerschulischen Betreuung keine Kapazität mehr. Die Zusage für einen Betreuungsplatz könne nicht mehr jedem Kind gegeben werden. Bereits jetzt werde mit einer Prioritätensetzung (Arbeitgeberbescheinigung beider Eltern) versucht, die Plätze entsprechend der Dringlichkeit zu vergeben. In Zukunft müsse daher vermehrt mit einer Warteliste gerechnet werden, bis sukzessive die räumliche Situation dem Bedarf angepasst ist.