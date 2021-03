Schwetzingen/Hockenheim. Die genauen ortsbezogenen Zahlen der Kriminalstatistik 2020 werden zwar noch von den Revierleitern in Schwetzingen und Hockenheim präsentiert, aber bei den von Polizeipräsident Andreas Stenger und Landrat Stefan Dallinger am Donnerstag präsentierten Vorstellung für den gesamten Bereich des Präsidiums Mannheim (wir berichteten) wurden auch die beiden Großen Kreisstädte erwähnt.

So ging die Gesamtzahl der Straftaten in Hockenheim um 6,3 Prozent auf 1580 zurück, in Schwetzingen sogar um 8,3 Prozent (1646). Kaum Veränderung gab es bei der Straßenkriminalität: In der Rennstadt war es mit 70 ein Fall mehr als 2019, in der Spargelstadt sank sie um 6,4 Prozent (von 390 auf 365). Wohnungseinbrüche waren es in Hockenheim wie im Vorjahr drei. In Schwetzingen waren es nur noch acht gegenüber 14 im Jahr 2019 (minus 42,9 Prozent). Das ist in beiden Orten eine erfreuliche Entwicklung, denn 2016 waren es in Hockenheim noch 21 Einbrüche und in Schwetzingen sogar 46.

Bei den Diebstählen insgesamt war in Hockenheim eine Steigerung von 407 auf 420 zu verzeichnen, in Schwetzingen waren es mit 414 Taten hingegen 60 weniger als noch 2019. ali