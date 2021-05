Kein Befüllen des digitalen Impfpasses

Region. „Der Hausärzteverband Baden Württemberg lehnt das Befüllen des digitalen Impfpasses ab. Die Praxen dokumentieren Ihre Impfungen im gelben Impfausweis. Eine weitere extreme bürokratische Belastung, wie das übertragen der Impfungen in den E-Impfpass ist den Praxen in der aktuellen Lage nicht zumutbar “ erklärt Dr. Berthold Dietsche, Vorsitzender des Baden Württembergischen Hausärzteverbandes, in einer Pressemitteilung.

Der zweite Vorsitzende Dr. Frank Dieter Braun ergänzte: „Wir haben in unseren Praxen im Augenblick andere Dinge zu tun. Wir benötigen die Zeit für unsere Patienten und können nicht noch hoheitliche Aufgaben von anderen Institutionen übernehmen. Wenn jemand ein Dokument beglaubigen lassen möchte, kommt auch nicht auf die Idee zum Hausarzt zu gehen“.

Die Hausarztpraxen bewältigen einen großen Ansturm auf ihre Praxen. Die Terminvergabe und das Impfgeschehen bringt die Praxen an Ihre Belastungsgrenzen. Eine weitere bürokratische Zusatzaufgabewürde den Rahmen sprengen und zu Lasten der Versorgung gehen. zg