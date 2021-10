„Kein Job wie jeder andere“

Anlässlich der Woche der seelischen Gesundheit besuchte der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, den Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis in Schwetzingen, um sich über die Angebote für Menschenmit psychischen Erkrankungen und über die Herausforderungen in der Corona-Pandemie zu informieren. Begrüßt wurde Baumann von Bernadette Kinbacher, Leiterin des Referats Eingliederung und Rehabilitation, und Tanja Will vom Sozialpsychiatrischen Dienst des Verbands.

Kinbacher stellte die verschiedenen Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen vor: Von niederschwelligen Beratungsangeboten über betreute Wohnplätze bis zu Arbeits- und Beschäftigungsangeboten und der Angehörigengruppe, die in Kooperation mit dem Zentrum für psychische Gesundheit Schwetzingen erbracht wird, reicht die Angebotspalette des Caritasverbands.

„Beim Angebot der Angehörigengruppe geht es auch darum, voneinander zu lernen. Es hilft bereits zu wissen, dass andere die gleichen Probleme haben und man nicht alleine damit ist“, erklärte Kinbacher. „Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit?“, erkundigte sich Baumann. „Die Corona-Regelungen bedeuteten für uns auch, dass wir unsere Angebote nicht wie gewohnt durchführen konnten,was uns vor große Probleme stellte. Unsere Angebote leben von der Niedrigschwelligkeit, also davon, dass man einfach vorbeikommen kann. Das war aber gerade in dieser Zeit nicht möglich“, erklärte Kinbacher.

„Es kamen zum Beispiel weniger Menschen in unsere Tagesstruktur. Wo es vorher regelmäßig um die 20 Teilnehmenden waren, kamen an manchen Tagen nur vereinzelte Menschen.“ Gründe dafür waren unter anderem die Angst, sich anzustecken und die umfangreichen Hygienemaßnahmen. „Teilweise kames zu erheblichen Rückschritten, weil die sozialen Kontakte gefehlt haben und die Menschen isoliert waren. Das haben wir versucht, durch Einzelkontakte abzufangen und das ist uns auch in vielen Fällen gelungen. Aber eben nicht in allen Fällen“, erklärten Will und Kinbacher.

Corona ist allerdings nicht die einzige Herausforderung. Es sind auch veränderte Finanzierungsstrukturen, auf die Antworten gefunden werden müssen.

Baumann war beeindruckt von den umfangreichen Leistungen. „Die Arbeit mit Menschen ist kein Job wie jeder andere“, stellte der Landesparlamentarier während seines Besuchs einmal mehr fest. zg