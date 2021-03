Schwetzingen/Region. Im Anschluss an die letzte Ministerpräsidentenkonferenz vom 3. März 2021 hat das Land Baden-Württemberg für die Volkshochschulen (VHS) keine neuen Verlautbarungen herausgegeben, sodass noch kein Präsenzunterricht stattfinden kann, heißt es in einer Mitteilung der VHS Bezirk Schwetzingen. Die VHS erhofft sich eine neue Perspektive für die Zeit nach den Osterferien und gibt bekannt, dass die Unterrichtsbeginne und -termine in den nächsten Tagen auf deren Homepage erneut aktualisiert und die Teilnehmenden informiert werden, wenn der Präsenzunterricht starten kann. Die bereits geplanten Online-Unterrichtstermine werden bei ausreichender Teilnehmerzahl durchgeführt. Weiterhin gibt es bereits eine Auswahl an Online-Veranstaltungen, die gerade auch für Neueinsteiger in das Online-Geschehen gut geeignet sind. Zu finden sind die Veranstaltungen auf der Homepage. Interessierte können sich mit dem Anmeldezentrum unter der Nummer 06202/20950 in Verbindung setzen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren