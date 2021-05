Keine Spur von Amtsschimmel

Oft werden Verwaltungen ja dafür kritisiert, dass Abläufe zu lange dauern, der berühmte Amtsschimmel lässt grüßen. Deshalb sollte man unbedingt auch positive Beispiele loben, die genau das Gegenteil beweisen – selbst wenn es in diesem Fall einen überaus traurigen Hintergrund hat. Doch wie schnell jetzt auf dem Rathaus einem verzweifelten Bürger geholfen wurde, ist beachtlich. Denn bis Freitag hatte er noch befürchtet, dass er seine verstorbene Frau erst 39 Tage nach ihrem Tod hätte beerdigen können. Früher sei kein Termin möglich gewesen. Gewiss war dieser lange Zeitraum durch eine Verkettung äußerst unglücklicher Umstände zustande gekommen, wozu weder der trauernde Mann noch die Stadtverwaltung etwas konnten.

„Das ist seelsorgerisch eine Katastrophe“, reagierte Pfarrer Steffen Groß, als er von unserer Zeitung von der Geschichte erfuhr. So lange auf das Abschiednehmen warten zu müssen, reiße tiefe seelische Wunden. Darüber waren sich letztlich alle Beteiligten einig, auch der vom engagierten Pfarrer informierte Bürgermeister Matthias Steffan und die Mitarbeiter des Friedhofs, die alles Mögliche unternahmen. Und so stand – trotz Brückentag, Wochenende und bei Steffan sogar Urlaub – schon am Montagmorgen fest, dass noch in dieser Woche die Beerdigung stattfinden kann.

Dass der Leser sich ganz persönlich bei unserer Zeitung für die Unterstützung bedankte, hat uns übrigens sehr gefreut. Aber auch dafür sind wir da.