Keine Whisky Spring am kommenden Wochenende

Schwetzingen. Eigentlich würden am Donnerstag die ersten Aussteller anreisen, damit am Freitag die Whisky Spring in den Zirkelsälen des Schlosses beginnen kann. Aber Messen sind weiterhin verboten. Und Organisator Joe Seidel bedauert das sehr: „Ins Fußball-Stadion dürfen Tausende“, sagt er: „Aber das Land hat uns derzeit anscheinend gar nicht auf dem Zettel. Deshalb lässt sich auch gar nichts planen.“

„Wir wissen auch nicht, ob im April oder Mai etwas möglich ist, vielleicht geht ja was im Oktober. Jedenfalls bleiben alle bereits gekauften Karten gültig und wir werden rechtzeitig darüber informieren, wenn wir einen Ersatztermin haben“, verspricht Seidel.

© Tobias Schwerdt

Ob der dann in den Zirkelsälen stattfinden kann oder womöglich wieder draußen, steht ebenfalls in den Sternen. Klar ist für ihn aber, dass es mit den Einschränkungen wie 2021 auf der Blumenwiese eher keine Whisky-Messe geben kann, weil sie einfach nicht wirtschaftlich sei unter solchen Bedingungen, so Joe Seidel weiter. jüg

