Keiner ist so unabhängig wie der Zivilrichter

Ein Nachmittag Ende Juli im Schwetzinger Amtsgericht. In Saal 108 warten zwei Männer unter dem großen Deckengemälde. Der eine ist der Beklagte, der andere der Rechtsanwalt des Klägers. Punkt 14.30 Uhr öffnet sich die Tür zum Richterzimmer, Dieter Maier erscheint und bittet die Beteiligten, Platz zu nehmen. Es ist eine besondere Verhandlung für ihn, seine letzte. Dann geht er in den bereits überfälligen Ruhestand. Denn er wollte seine Kollegen und den neuen Amtsgerichtsdirektor in der Zeit krankheitsbedingter Ausfälle nicht hängen lassen und verlängerte seine Dienstzeit bis er jetzt 68 geworden ist. Grund genug, für Direktor Kai Günther und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nach der Verhandlung mit Corona-Abstand Dankeschön zu sagen, Blumen und Geschenke zu überreichen und für uns als Heimatzeitung Bilanz dieses besonderen Juristenlebens zu ziehen.

Seine letzte Verhandlung hätte sich Richter Maier vielleicht etwas spektakulärer gewünscht. Die Sache liegt recht klar. Ein Heizungsbauer hatte einem Mann ein Angebot gemacht, der schrieb ihm per E-Mail zurück: „Dann würde ich das Ganze wie angeboten beauftragen.“ Später dann meinte der Beklagte, dass er ja durch die Verwendung von „würde“ noch keinen Vertrag geschlossen habe. Für Richter Maier galt es nun zu entscheiden, wie die Formulierung vom Kläger zu verstehen war. Und da der Beklagte dann auch noch gefragt hatte, wann die Arbeiten beginnen könnten, lag die Sache recht klar auf der Hand. Der Beklagte wollte dann Erklärungen abgeben, hätte die aber eigentlich vor Beginn des Prozesses rechtzeitig schriftlich vorlegen müssen. Ein gerne gemachter Fehler von Beklagten, die sich nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, was ja in Zivilprozessen vor dem Amtsgericht möglich ist. Maier nahm die Erklärungen zu den Akten und kündigte an, noch am Nachmittag das Urteil zu verkünden, sein dann wirklich letzter Akt hier im Amtsgericht in der Zeyherstraße, wo ja einst die Gartenbaudirektoren der Parkanlagen wohnten und leider der alemannische Heimatdichter Johann Peter Hebel verstarb.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand“, sagt Dieter Maier. Es ist ihm anzumerken, dass ihn die Abschiedsszenen bewegen, der Wachtmeister und die langjährigen Mitarbeiterinnen umarmen ihn wenigstens kurz, schließlich sind alle mit Maske ausgestattet und doppelt geimpft. Zum Abschied gibt’s auch ein analoges Diktiergerät, eins wie er es tausende Mal benutzt hat, um die Aussagen und Beschlüsse aufzusprechen. Als Einzelrichter in Zivilverfahren ist man nämlich ganz auf sich allein gestellt, da führt niemand Protokoll wie beim Fernsehgericht.

Genau das hat Dieter Maier aber auch geschätzt: „Keiner ist so unabhängig wie der Zivilrichter am Amtsgericht“, sagt er. Das geht bis hin zu den Arbeitszeiten. „Ich konnte auch mal um 11 Uhr kommen und bis nach Mitternacht arbeiten. Wenn dann sein Licht noch brannte, hätten Rechtsanwälte, die zur Fristeinhaltung kurz vor Mitternacht noch ein Schreiben in den Briefkasten geworfen haben, hochgerufen: „Mached Sie Feierobend, Herr Maier.“

Das war ihm eh wichtig, dass er einen angenehmen und konstruktiven Umgang mit den Anwälten pflegt, die im Umfeld von 20 Kilometern ja regelmäßig bei ihm vor Gericht saßen: „ Wir haben hier immer eine gesunde Streitkultur in der Sache gepflegt, aber es ging nie unter die Gürtellinie“, so Maier. Und er war für seine hohe Zahl an Vergleichen bekannt, die auf seine Anregung hin entstanden sind. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er sich vor den Verfahren intensiv eingearbeitet hat und ihm bei vielen Dingen seine lange Erfahrung zugute kam.

Neigung zum Zivilrecht erkannt

Seine Juristenlaufbahn begann Dieter Maier nach dem Studium in Heidelberg als Assessor im dortigen Landgericht, am Amtsgericht Bruchsal und bei der Staatsanwaltschaft in Mannheim, wo er dann auch gleich eine planmäßige Stelle angeboten bekam und er sich sehr wohlfühlte. „Irgendwie habe ich aber auch gemerkt, dass ein Richter doch mehr Freiheiten hat als ein Staatsanwalt, deshalb habe ich mich beim Justizministerium in Stuttgart 1992 in Erinnerung gebracht und drei Wochen später wurde mir schon ein Richteramt in der Großen Strafkammer am Mannheimer Landgericht angeboten. Maier merkte aber damals schon, dass seine Neigung eher dem Zivilrecht gehört, deshalb wechselte er am 1. Januar 1996 nach Schwetzingen, bearbeitete anfangs Zivil-, Straf- und Familiensachen und entschied sich dann, endgültig hierzubleiben. „Am Amtsgericht ist es vielseitig – Nachbarschaftsstreitigkeiten, Verbraucherrecht, Mietsachen, Streit zwischen Geschäftsleuten – da gibt es immer neue Dinge, in die man sich einfuchsen muss. Und ich habe einfach mein Team sehr gemocht“, sagt er: „Schwetzingen ist für mich neben dem Wohnort Mannheim und Studienort Heidelberg zu einem Stück Heimat geworden. Ich werde noch oft hier sein.“

„Ja!“, sagt Maier auf die Frage, ob es ihm manchmal schwergefallen sei, Recht zu sprechen. „Ein Richter muss entscheiden. aber manche Urteile tun weh, etwa wenn eine ältere Dame wegen Eigenbedarfs aus ihrer Wohnung muss.“ Manchmal konnte er Fachwissen einbringen, so beim Streit um die Passgenauigkeit orthopädischer Schuhe, denn sein Vater war orthopädischer Schuhmacher in Bretten. Oft wurde es auch kurios vor Gericht, etwa als es darum ging, ob eine Frau behaupten darf, dass ein Mann in der Sauna des Bellamars eine Erregung hatte. Dieser klagte auf Unterlassung der Beschuldigung. Die Parteien einigten sich noch vor der Verhandlung mit Zeugeneinvernahme im Gericht.

Richter Maier hat sogar in einem Fall Rechtsgeschichte geschrieben. Es ging um Bambus, den ein Gartenbesitzer entlang der Grundstücksgrenze pflanzte, damit dem Nachbarn jegliche Sicht versperrte und die Sonne nahm. Darüber berichteten deutschlandweit Zeitungen und Zeitschriften und es war Thema in internationalen und nationalen Juristenblättern: Die Frage war, ob es sich beim Bambus um ein Gehölz handelt. Wenn ja, dann hätte der Besitzer einen Meter Platz zum Zaun lassen müssen. Bambus gilt aber botanisch als Gras und so müsste man keinen Abstand halten. Da kam nun die sogenannte „teleologische Auslegung“ ins Spiel: Zwar ist Bambus ein Gras, wirkt hier aber wie ein Gehölz und schränkt den Nachbarn deutlich ein. Ein Urteil, das später sicherlich noch weltweit Nachahmung fand.

