Kellereinbruch: Elektrische Geräte und E-Bike gestohlen

Schwetzingen. Bei einem Kellereinbruch im Ulmenweg sind verschiedene elektrische Geräte im Gesamtwert von circa 150 Euro sowie aus der angrenzenden Garage ein E-Bike im Wert von knapp 3.000 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, gelanten die unbekannten Täter in der Nacht von Montag, 23 Uhr, bis in den Morgenstunden des darauffolgenden Tages über die Außentreppe eines Anwesens zu einem Kellerraum. Über das vergitterte, aber gekippte Kellerfenster konnten sie mit einem Werkzeug die angrenzende Tür am Griff von innen öffnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nacht wurde - auch im Ulmenweg - ein weiteres E-Bike, das wenige Anwesen weiter, verschlossen vor dem Haus abgestellt war, entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880, in Verbindung zu setzen.