Kellner mit Hechtsprung

Kürzlich stand in den sozialen Medien, das jemand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schwetzingen einen Ehering gefunden hat. Naheliegend ist, dass er verloren ging, weil er zu locker am Finger saß oder in der Tasche gesteckt hatte. Aber es könnte natürlich auch sein, dass ihn einer der beiden Besitzer wutentbrannt weggeworfen hat, weil sie sich beim Einkaufen so richtig gestritten haben. Vielleicht weil er Fleisch kaufen wollte, sie aber nicht. Oder weil sie nicht genug von den Aktionsartikeln haben konnte, was er nicht mochte.

In Kuwait wurde jedenfalls vor Kurzem jetzt eine Ehe nach drei (!) Minuten geschieden. Beim Verlassen des Standesamts war die Braut gestolpert und anstatt ihr zu helfen, lachte sie der Ehemann aus und bezeichnete sie als dumm. Da machte sie kehrt und ließ sich postwendend scheiden.

Aber zurück zum Ehering – da fallen mir zwei persönliche Erlebnisse ein, von denen eines auch drei Minuten nach Verlassen des Standesamts passiert sein kann. Denn direkt nach der Trauung im Schwetzinger Rathaus gingen wir mit den Trauzeugen in den nahe gelegenen Gasthof „Ritter“ zu Familie Czyzewski. Kaum Platz genommen, stellte ich fest, dass der kurz zuvor angezogene Ehering irgendwie nicht richtig passt und schüttelte die Hand. Und ehe ich mich versah, rutschte der Ring vom Finger, dopste durchs Lokal und die beiden Kellner flugs hinterher. Der unvergessene Walter Barfurth fing den Ring mit einer Art Hechtsprung, bevor er in irgendeiner Ritze verschwand.

Einige Zeit später machte es mir meine Frau nach – allerdings mit anderem Ausgang. Sie hatte ihren Ring wegen Renovierungsarbeiten in die Hosentasche gesteckt und ging schnell in den „Alueda“-Markt, um Vesper für die Helfer zu besorgen. Beim Bezahlen zog sie den Ring mit heraus – und auch er rollte durch die Gegend, war aber nicht mehr zu finden. Wahrscheinlich ist er Jahre später bei den Abrissarbeiten im Schutt gelandet oder liegt heute noch unter dem Fundament des Kaufland-Marktes. Und natürlich hat sie inzwischen einen neuen Ring.