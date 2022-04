Kerzen für Kriegsopfer

Das Netzwerk Stein und seine Mitgliedsbetriebe Grabmale Günter Fath, Hassler Natursteine und Detlef Kleineidam haben eine Gedenkaktion am Grabfeld auf dem Friedhof in Schwetzingen angesetzt.

„Wir hoffen, dass der Friedhof vielen Menschen einen Rahmen bietet, ihr Entsetzen und ihre Trauer über den gewaltsamen Tod vieler Menschen kundzutun und wollen mit dieser Gedenkaktion den Teil der Bevölkerung ansprechen, der dies gerne in stiller Andacht vollzieht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeint ist dabei der Krieg in der Ukraine. „Der Friedhof bietet unserer Meinung nach auch hierfür einen guten Rahmen, da das Gedenken an Verstorbene zu seinem Wesen gehört, auch wenn die Namen und Ruhestätten der Opfer nicht bekannt sind“, so das Netzwerk Stein weiter.

Zu Ostern – von Samstag, 16. April, bis Ostermontag, 18. April – besteht die Möglichkeit, eine Kerze an der nur für diese Tage aufgestellten Friedenstaube zu entzünden und in stiller Andacht den Opfern der Gewalt zu gedenken. Die Kerzen werden von der AG Pro-Friedhof kostenlos bereitgestellt. zg

