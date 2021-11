KG Narrhalla sagt Kampagneneröffnung ab

Ketsch. Nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung kamen die Fasnachter der KG Narrhalla überein, die Eröffnung der Kampagne am 11. November um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz schweren Herzens abzusagen. Dabei hatten sie die Veranstaltung gerade erst angekündigt und gerade wegen der Corona-Pandemie kurzfristig, aber umso inbrünstiger entschieden, den traditionellen 11.11. gebührend zum Anlass zu nehmen. Die Absage bedeute laut Vorsitzendem Gregor Ries aber nicht das Aus für die komplette Fasnachtszeit. Die weiteren geplanten Termine der KG Narrhalla sollen stattfinden. So soll Sanja I. am 22. Januar ihre Nachfolgerin beim Inthronisationsball finden, die dann auch für die Kampagne 2022/23 Prinzessin sein wird.

