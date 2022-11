Kinder haben in der Schwetzinger Stadtbücherei Bastelspaß zu St. Martin

Schwetzingen. Aus dem großen Raum der Bibliothek tönen entzückte Kinderstimmen. 19 Kinder sitzen verteilt an drei Tischen und basteln, was das Zeug hält. Laternen für den Martinsumzug sollen entstehen. Die Stadtbücherei lud zum St.-Martins-Basteln am Donnerstag Kinder ab sechs Jahren ein.

Für 20 Kinder wäre an diesem Event Platz gewesen und der wurde fast vollständig ausgefüllt. Aus durchsichtigen Plastikflaschen und buntem Krepppapier zauberten die Kinder ein leuchtfähiges Modell. Zur Auswahl der Designs standen drei zur Verfügung.

An einem Tisch konnte ein Fuchs, am zweiten Tisch ein Krümelmonster und am dritten Tisch eine Eule gebastelt werden. Die Kinder stürzten sich nach kurzer Anleitung eifrig auf ihr gewähltes Modell. Veronika Lippolt leitet den Bastelnachmittag mit Unterstützung von Eva Löwe und Lea Rohr. Alle drei sind von der Bibliothek des Hebel-Gymnasiums. Nachdem während Corona das Büchereibasteln leider wegfallen musste, übernahm Veronika Lippolt die Koordination, als die Beschränkungen sich lockerten.

An den Tischen arbeiten die Kinder fokussiert an ihren Laternen, die einen sind nicht so weit, andere wiederrum schon fast fertig. Jeder arbeitet in seinem eigenen Tempo, immerhin haben sie zwei Stunden dafür Zeit. Der siebenjährige Mirac sitzt zusammen mit seinem gleichaltrigen Freund Johannes am Tisch mit dem Krümelmonster Modell. „Blau ist meine Lieblingsfarbe“, erklärt Mirac erfreut, warum er sich für diesen Tisch entschieden habe. Sein Kumpel Johannes stimmt ihm zu, für die beiden war das Krümelmonster eine gute Entscheidung.

Nächste Aktion im Dezember

Die St.-Martins-Laternen sind mittlerweile die zweite Aktion für kreative Kinder seit der Corona-Pandemie. Vor einigen Wochen fand ein Herbstbasteln statt und im Dezember ist eines zum Thema Weihnachten geplant.