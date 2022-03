Kinder lassen die Glocken läuten

Die evangelische Kirche lädt am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr zum Familiengottesdienst in die Stadtkirche ein. Außerdem kann in der St.-Josefs-Kapelle im Hirschacker um 9.30 Uhr ein klassischer Predigtgottesdienst besucht werden. Esther Kraus, Pfarrerin im Ruhestand, leitet diesen Gottesdienst. Die kirchenmusikalische Mitgestaltung liegt bei Dorothee Strieker.

Um 11 Uhr in der Stadtkirche dreht sich der Familiengottesdienst rund um die im Turm hängenden Glocken. Diese werden – mithilfe einiger Kinder und Jugendteamer – selbst zu Wort (und zu Klang) kommen und erzählen, warum es sie gibt, wie sie hergestellt wurden sowie wann und weshalb sie läuten. Kleine und große Gottesdienstbesucher werden durch Ton, Bild, Szene und Lied spannende Dinge und sicher auch so manches Neue erfahren über die mächtigen Glocken, die im Turm hängen. Diakonin Margit Rothe und Bezirkskantor Detlev Helmer freuen sich mit allen weiteren Mitarbeitenden auf interessierte Besucher.

Das gilt aktuell an Corona-Regeln

Für den Besuch der evangelischen Gottesdienste in Schwetzingen gilt mit der aktuellen Corona-Verordnung 3G. Es entfällt die Pflicht zur Kontakterfassung, ob als schriftliche Anmeldung über die Homepage oder über die Luca- oder Corona-App.

Die Kirchengemeinde bietet aber weiterhin die Möglichkeit auf freiwilliger Basis, über die Corona-App in den Gottesdienst einzuchecken. Über den ausgehängten Veranstaltungs-QR-Code an der Kirche werden keine Daten erfasst.

Als Schutzmaßnahmen gelten jedoch weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, ein einzuhaltender Mindestabstand und Hygieneregeln (Desinfektion). zg