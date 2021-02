Schwetzingen. Es sind Zeiten wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Von Kinderbetreuung bis zur Abiturvorbereitung steht alles unterm Einfluss des Coronavirus. Von Ausnahmezustand zu sprechen, würde etwas zu weit führen. Dafür funktioniert von der Notbetreuung über den Wechselunterricht bis hin zur Abiturvorbereitung doch zu viel. Zugleich betonen in Schwetzingen alle Protagonisten von den Kindergärten über die Grundschulen bis zum Gymnasium, dass das Digitale dem Analogen immer unterlegen sei. Was mit der Reaktion der Kinder vor Ort überdeutlich wird. Einhellig berichten alle Gesprächspartner von glücklich und ausgelassen spielenden Kindern und Jugendlichen, denen die Wiedersehensfreude anzusehen ist.

Kindergärten und Schulen sind offensichtlich weit mehr als Institutionen der Wissensvermittlung. Es sind soziale Räume, die für die Verankerung des Menschen im Netzwerk Gesellschaft unverzichtbar sind. So sagt es der Schulleiter des Hebel-Gymnasiums Stefan Ade. Trotzdem betont er genau wie seine Kolleginnen von der Südstadt-Grundschule, Kerstin Sittinger, und der Zeyher-Grundschule, Ute Geller-Schmidtke, dass die Schulen im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr deutlich besser aufgestellt seien. Um die Abiturjahrgänge müsse man sich jedenfalls keine Sorgen machen. „Die fühlen sich alle gut vorbereitet.“ Und auch an den Grundschulen läuft es allem Anschein nach zufriedenstellend. Trotzdem ist Ade froh, seinen Hebelianern mal wieder in echt gegenüber zu stehen. Ein Satz, den hier alle unterschrieben hätten.

Von herzlicher Wiedersehensfreude berichten Elke Heuser, Leiterin der Kindergartens Spatzennest, und Andrea Ruiter, Leiterin des Bonhoeffer-Kindergartens. „Die Kinder sind einfach glücklich.“ Im Spatzennest sind von insgesamt 105 Kindern 90 wieder vor Ort. Dabei hätte man Berührungsängste erwarten können. „Doch davon war nichts zu spüren.“ Die Kinder haben einfach gemeinsam losgespielt. Heuser verhehlt dabei nicht, dass es bei den Erzieherinnen durchaus Sorgen gebe.

Zum Glück würde aber bald zweimal die Woche getestet und die Impfperspektive verspreche ja auch Entlastung. „Drei von 20 Erzieherinnen haben schon einen Impftermin.“ Natürlich weiß sie nicht, ob sich alle impfen lassen, aber sie glaubt, dass die Bereitschaft recht hoch sei. Das glaubt auch Ruiter für ihre Truppe.

Alle erst mal durchgetestet

Sich impfen zu lassen, das verspreche ja schon Entlastung und irgendwann auch wieder Normalität. Und hier funktioniere auch bereits das zweimalige Testen die Woche. Gerade war wieder ein Tester vor Ort und hat alle durchgetestet. Zum Glück einmal mehr ohne positiven Befund.

Schwieriger sei für die Erzieherinnen die Betreuungssituation der eigenen Grundschulkinder zu Hause. An manchen Schulen dürfen die Kinder nicht die Notbetreuung besuchen, wenn sie in der Woche zuvor im Rahmen des Wechselunterrichts Präsenz-unterricht hatten. Vor der Prämisse, dass man Grundschulkinder nicht den ganzen Tag allein lassen könne, entstehe bei den Kindergärten eine Art Personaljonglage. Bisher ging es gut, aber, so Ruiter, es dürfe nicht viel schiefgehen.

Ein Satz, der auch an den Schulen gilt. An der Südstadt-Grundschule mit ihren 230 Schülern seien alle Lehrer sehr gefordert. Für dieses Engagement, so Sittinger, „bin ich sehr dankbar“. Aufgeteilt in die Gruppen erste und zweite sowie dritte und vierte Klasse, besuchen die Kinder wöchentlich abwechselnd den Präsenzunterricht. Dazu kämen dann der Fernunterricht und die Notbetreuung. „Schon eine Herausforderung“, sagt auch Geller-Schmidtke (Zeyher) mit ihren 140 Schülern. Froh sind sie hier über die gelieferten Masken. Solange nicht alle geimpft sind, sei das wichtig. Die Schulleiterin selbst hat übrigens schon einen Impftermin. Und auch am Hebel mit 85 Lehrern hat Ade bereits zehn bis 15 Impfberechtigungsscheine unterschrieben.

Klar, es gibt quer durch die Bildungslandschaft Sorgen vor Corona. Doch man wisse auch, wofür man es tue. Die Worte zum Lächeln der Kinder hört sich im ersten Moment nach Kitsch an. Doch es scheint ein nicht zu unterschätzender Faktor der Motivation zu sein. Die Verantwortlichen sind durchweg stolz auf den außerordentlichen Einsatz ihrer Mitarbeiter. Die stellten ihre Sorgen hinten an, um die wichtigen sozialen Räume Kindergärten und Schulen endlich wieder offen zu halten.