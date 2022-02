Kinder stehen bei der Schwetzinger Stadtbibliothek weit im Vordergrund

Schwetzingen. Schließtage hin, Corona-Auflagen her – trotz aller Widrigkeiten zieht die Stadtbibliothek eine positive Bilanz des Kalenderjahres 2021. Entscheidend dazu beigetragen haben dürfte der Abholservice, wie ihn während der Lockdowns viele Büchereien angeboten haben. Auch in Schwetzingen hatte es einen solchen schon 2020 gegeben, im vergangenen Jahr wurde er ebenfalls am 11. Januar wieder eingeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Abholservice kam wirklich gut bei den Nutzern an“, berichtet die stellvertretende Bibliotheksleiterin Eva Löwe im Gespräch mit dieser Zeitung. „Zeitweise haben wir vorbestellte Medien sogar mit dem Fahrrad ausgefahren, gerade für ältere Menschen. Denen hat ja der Besuch in der Bibliothek nicht nur der Bücher wegen gefehlt, sondern auch wegen der Gesellschaft. So konnten wir dann beispielsweise wenigstens mal ein kurzes Gespräch mit Abstand führen.“

Ab März 2021 war das sogenannte „Click and Meet“-Modell möglich gewesen und im Juni hatte die Stadtbibliothek endlich wie gewohnt öffnen können – bevor schon im August wieder die 2G-Regel dazu kam. Dennoch gab es im vergangenen Jahr 79 777 Entleihen, mehr als 14 000 davon erfolgten online. Zurzeit gilt in der Bibliothek noch die 2G-Regel, die im Einzelhandel kürzlich fiel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spitzenreiter unter den ausgeliehenen Medien waren – „wie immer“ heißt es im Jahresbericht – die Kinder- und Jugendbücher. Wie zentral diese Zielgruppe für die Bibliothek ist, zeigt auch eine Neuanschaffung: sogenannte „Tonies“. Dabei handelt es sich um Spielzeugfiguren für Kinder, die man auf dazugehörige Boxen stellen kann, welche dann wiederum als Abspielgerät für Lieder oder Geschichten fungieren. „Danach haben mehrere Nutzer gefragt“, berichtet Löwe. Drei Boxen sowie 40 Figuren gehören vorerst zum Bestand und sind seit Mitte Februar ausleihbar. „Es werden vermutlich noch mehr kommen, aber wir wollen jetzt erst mal testen, ob das Angebot angenommen wird.“

Auch ein weiteres neues Projekt richtet sich in erster Linie an die jüngsten Nutzer: kostenlose Lesestart-Pakete. Dabei handelt es sich um eine Initiative von Stiftung Lesen. Ein Paket beinhaltet eine Tasche mit einem Bilderbuch und einer Infobroschüre zur Frühförderung von Kindern ab drei Jahren. Dass sich Medien für Kinder und Jugendliche der größten Beliebtheit erfreuen, sei in Schwetzingen seit Jahren gleichbleibend, so Eva Löwe.

Eigeninitiative gefragt

Dieser Trend beeinflusst auch die vorläufige Planung von Veranstaltungen für das Jahr 2022. „Wir planen zum Beispiel Bastelnachmittage, Lesungen für Kinder und auch einen Harry-Potter-Tag“, kündigt Löwe an. „Während der Interkulturellen Woche im September soll auch ein Kindertheater auftreten.“ Generell geht der Trend hin zur großen Vorlaufzeit. „Wir hoffen natürlich auf den Sommer“, gibt Löwe zu. Für Veranstaltungen wie Autorenlesungen müssen im Vorfeld Verträge geschlossen werden, bei denen eine kurzfristige Absage immer Aufwand bedeutet. „Deshalb setzen wir vorerst viel auf Eigeninitiative“, so die stellvertretende Leiterin.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ansonsten geht das Treiben in der Bibliothek seinen gewohnten Gang, zum Tagesgeschäft gehören in erster Linie die Anschaffung von neuen und das Ausmisten von alten Medien. 2021 ist der Bestand geringfügig gewachsen: 3232 Medien kamen neu dazu, 2918 wurden aussortiert.

Abseits des Medienbestands ist ein Angebot, das 2021 geschaffen wurde, angesichts der steigenden Energiepreise zurzeit besonders passend, nämlich die Möglichkeit, kostenlos Strommessgeräte in der Bibliothek zu entleihen. Ursprünglich hatte die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg Rhein-Neckar (Kliba) der Bibliothek die Geräte leihweise überlassen. „Mittlerweile hat uns die Kliba diese Geräte freundlicherweise geschenkt, sodass sie fortan jederzeit zur Verfügung stehen“, heißt es im Jahresbericht. Die Apparaturen sollen Möglichkeiten aufzeigen, im eigenen Haushalt Energie einzusparen.

Mit ein wenig Aberglauben darf nun schon früh in diesem Jahr gehofft werden, dass 2022 für die Bibliothek unter einem guten Stern steht: Direkt am ersten Öffnungstag nach den Weihnachtsferien konnte mit 2345 Entleihungen ein Rekord aufgestellt werden. Die große Hoffnung? „Dass bald alle Nutzer ohne Einschränkungen wieder kommen dürfen“, sagt die stellvertretende Leiterin ohne langes Zögern.