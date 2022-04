Kinder verzieren Eier nach ukrainischer Tradition in Schwetzingen

Im Jugendzentrum „Go in“ werden am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. April, zwei Workshops zum Bemalen von Ostereiern nach ukrainischer Tradition angeboten. Dabei werden die Eier mit heißem Wachs bemalt und anschließend gefärbt. Dies soll als kultureller Austausch zwischen den ukrainischen Flüchtlingen in Schwetzingen und der einheimischen Bevölkerung stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das ukrainisch-orthodoxe Osterfest wird nach dem julianischen Kalender in diesem Jahr am 24. April, eine Woche nach dem christlichen Osterfest der westlichen Welt (nach gregorianischer Zeitrechnung) gefeiert. An beiden Kurstagen stehen jeweils zehn Plätze zur Verfügung. Der zweistündige Kurs beginnt um 10 Uhr im „Go in“, Kolpingstraße 2. Anmeldungen von Erwachsenen und Kindern ab zehn Jahren, insbesondere auch Ukrainern, werden unter der E-Mail olena.molnar.81@gmail.com entgegengenommen. Die Kursteilnahme ist kostenlos, jedoch wird um eine Spende für die Ukrainehilfe gebeten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2