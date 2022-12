Kinderbuch jetzt auch auf Französisch

Die Schwetzingerin Elske Ebeling-Saeger hat ihr Kinderbuch „Auch Regentropfen haben Kummer“ nun auch als französische Übersetzung mit einigen neuen Illustrationen von Leana Kaus herausgebracht. Da Schwetzingen gute Kontakte nach Frankreich allein schon über die Partnerstadt Lunéville pflegt, ist das eine besonders schöne Idee. Aber war das auch der Grund dafür?

Nicht ganz, wie Elske Ebeling-Saeger erzählt. „Ich habe eine Französin als Freundin: Monique Frey. Mit ihr gehe ich gerne durch den Schlossgarten. Da ich mit vielen Ideen ausgestattet bin, kam bei mir bei einem Spaziergang mit ihr plötzlich der Gedanke, doch meinen ,Regentropfen‘ ins Französische übersetzen zu lassen. Die deutsche Version traf auf großen Anklang und warum sollte das bei der französischen nicht auch so sein?“ Die Freundin dachte darüber nach und kam beim nächsten Treffen mit der Idee, die in Frankreich lebende Schwester Brigitte Albrecht, die dort in einer Schule Deutsch unterrichtet, mit um die Übersetzung zu bitten. „Ihr gefiel mein Buch ebenfalls und so kam es, dass die beiden gemeinsam mein Buch übersetzten. Dafür bin ich sehr dankbar“, so Elske Ebeling-Saeger, die auch ergänzt, dass die deutsche Version der Geschichte noch mal illustratorisch von Leana Kaus aufgepeppt wurde.

Die französische Fassung von "Auch Regentropfen haben Kummer" von Elske Ebeling-Saeger © Thüning

Um was geht es in dem Buch für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren? „Es ist ein Nachdenk- und Mitmach-Buch“, sagt Ebeling-Saeger. Entstanden ist die Idee zu der Geschichte bereits 1986, im Jahr der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. „Vermutlich war das damals auch der Anlass, der mich zu der Erzählung inspiriert hat“, überlegt sie. Und obwohl mehr als drei Jahrzehnte seitdem vergangenen sind, ist die Story aufgrund des Klimawandels brandaktuell. „Ich bin traurig, weil ich nicht als Schneeflocke auf die Erde fallen kann“, lässt die Autorin einen Regentropfen in ihrem Buch jammern. Die Geschichte spielt zur Weihnachtszeit und ist gleichzeitig an eine Botschaft für jede Generation: „Die Menschen müssen endlich begreifen, dass sie gut und sorgsam mit der Erde umgehen müssen.“

Das Buch gibt es in der Buchhandlung Kieser und in der Bücherinsel für 12 Euro. kaba