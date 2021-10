Kindererlebnistag wird verschoben

Neulußheim. Schon gefreut hatten sich die Organisatoren des Kindererlebnistages der evangelischen Kirchengemeinde am Freitag, 22. Oktober – nun muss der Termin verschoben werden. Viele Kinder in Neulußheim haben Corona und einige sind sogar noch nächsten Freitag in Quarantäne. Deswegen hat die Kirchengemeinde entschieden, den Kindererlebnisabend mit Herrn Malig auf Freitag, 26. November, 16 Uhr, zu verschieben, damit alle Kinder mitmachen können. Anmeldungen bleiben bestehen, außer ein Kind meldet sich ab, weil es an dem neuen Termin nicht teilnehmen kann. Wer noch nicht angemeldet ist, kann das bis Freitag 19. November, unter Telefon 06205/ 3 11 30 oder E-Mail, neulussheim@kbz.ekiba.de, machen.

