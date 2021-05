Kindergarten ins ehemalige „Drachenland“

Mit einigen interessanten Themen wird sich der Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 19. Mai, 18 Uhr im Josefshaus befassen. So soll im bisherigen Indoor-Spielplatz „Drachenland“ ein neuer viergruppiger Kindergarten eingerichtet werden – betrieben von einem privaten Träger. Dazu braucht es eine baurechtliche Zustimmung.

Zudem werden die nächsten Schritte auf dem Weg zur Bebauung des Pfaudler-Areals eingeleitet: Dazu sollen unter anderem städtische Flächen an der Pfaudlerstraße an den Bauträger Epple verkauft werden. Ein Schritt in die digitale Zukunft ist der Beschluss über die Anschaffung von knapp 1000 mobilen Endgeräten (iPads) für die Grundschulen und das Hebel-Gymnasium. Außerdem wird der Gemeinderat über eine geplante Umgestaltung des Platzes der Freundschaft an der Hebelstraße beraten und über die Neubestellung eines ehrenamtlichen Gutachters für den gemeinsamen Ausschuss entscheiden. ali