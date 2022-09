Kindergartenumbau wird 35 Prozent teurer

Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Kindergarten St. Pankratius werden deutlich teurer als geplant. Damit befasst sich der Gemeinderat unter anderem in seiner öffentlichen Sitzung an diesem Mittwoch, 28. September (18 Uhr).

Im Oktober 2019 hatte der Gemeinderat dieses Bauprojekt beschlossen. Damals standen Kosten von 2,35 Millionen Euro im Raum. Im April 2021 stiegen diese auf 2,463 Millionen Euro, inzwischen mit dem Einbau zweiter Spielebenen. „Doch zwischenzeitlich haben sich aufgrund der aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen und pandemiebedingten Auswirkungen leider die Baupreise extrem verteuert“, heißt es in der Verwaltungsvorlage zur Sitzung. Zudem erschwerten Lieferschwierigkeiten, Fachkräftemangel und weitere Risiken derzeit massiv das Einhalten von Bauzeitenplänen und Kostenstrukturen.

Am 1. Juni dieses Jahres stand die Kostenschätzung bei 2,557 Millionen Euro, dazu kommen bis zur Fertigstellung 2024 prognostizierter Mehrkosten aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung von 35 Prozent, was rund 895 000 Euro sein werden. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich damit – Stand jetzt – auf 3,452 Millionen Euro. Davon übernimmt die Stadt 90 Prozent – also etwa 3,1 Millionen Euro.

Abriss ist keine Option

Im Vorfeld hätten Stadt, Architekt und Kirchengemeinde als Bauträger sämtliche Optionen diskutiert. Unter anderem wurde ein alternativer Komplettabriss und völliger Neubau in Betracht gezogen. Dies würde ein Vorankommen aber zeitlich eher behindern und auch keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Einsparungen an Quantität und Qualität seien prinzipiell ebenfalls kein Thema, da der Um- und Anbau so geplant worden sei, dass dieser den Normen und gesetzlichen Anforderungen der Genehmigungs- und Betriebsfähigkeit entspricht. Die hinzunehmende Kostenentwicklung ändere an der Grundthematik nichts, dass die Maßnahme von allen Beteiligten als weiterhin bedarfsgerecht und sinnvoll erachtet wird. Deshalb werden dem Gemeinderat die veränderten Rahmenbedingungen zur Kenntnis gegeben. Die Kosten sollen aber weiterhin genau im Auge behalten werden: Wenn die Hälfte der Aufträge vergeben ist, wollen Verwaltung und Kirchengemeinde über den aktuellen Stand berichten.

Auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung steht unter anderem der aktuelle Sachstand zu den Anmeldezahlen der außerschulischen Betreuung sowie zur räumlichen wie auch personellen Situation. In diesem Zusammenhang schlägt die Verwaltung dem Gremium vor, der Eröffnung einer dritten Betreuungsgruppe in der Zeyher-Grundschule sowie der damit verbundenen Einstellung von zwei weiteren Betreuungskräften mit 15 Wochenstunden zum nächstmöglichen Zeitpunkt zuzustimmen – ebenso der bedarfsgerechten Aufstockung der Stelle der Hauswirtschaftskraft um 2,5 Stunden.

Weitere Themen der Sitzung sind die Bewerbung der Stadt Schwetzingen für das kleine Förderpaket der Initiative „RadKultur“ sowie gleich mehrere Punkte zum Bereich Energie und Klima: So soll bei der städtischen Weihnachtsbeleuchtung und dem Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt Strom gespart werden. Dazu gibt es einige Vorschläge, die in der Sitzung vorgestellt werden. Die Verwaltung sieht darin ein teils sehr deutliches Zeichen, ohne jedoch ganz auf vorweihnachtliche Beleuchtungselemente zu verzichten. Trotz der potenziellen Einsparungen wird beim Weihnachtsmarkt mit Mehrkosten in Höhe von insgesamt 60 000 Euro gerechnet.

Zudem ist vorgesehen, die Heizungsanlagen des Rathauses sowie der Verwaltungsgebäude von Ordnungs- und Bauamt von Gas auf Fernwärme umzustellen, um eine Unabhängigkeit von ausländischen Gasressourcen zu gewährleisten. Dies soll noch in diesem Jahr geschehen und 94 000 Euro kosten. Schließlich wird dem Gemeinderat noch der Klimaschutzbericht des Jahres 2021 vorgestellt.

Info: Öffentliche Gemeinderatssitzung (Mittwoch, 28. September, 18 Uhr, großer Sitzunsgsaal des Rathauses)